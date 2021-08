In Italia il numero di persone diabetiche aumenta sempre di più. Infatti, secondo i dati ISTAT (2016) si parla di oltre 3 milioni di persone che affermano di soffrire di diabete. A questi si aggiunge una grande fetta di popolazione che ne è affetta, ma senza saperlo.

Il diabete è una malattia cronica causata da un alto livello di glucosio nel sangue. Le forme più note di diabete sono due. Il tipo 1 dipende dal fatto che l’organismo non produce l’ormone dell’insulina. Questo tipo di diabete solitamente si manifesta nell’infanzia e nell’adolescenza. Il diabete di tipo 2, invece, si rivela in età adulta, e dipende dal fatto che l’insulina prodotta non è sufficiente o non lavora correttamente.

Al giorno d’oggi dal diabete non si può guarire. Ciò che possiamo fare, però, è cercare di limitare i livelli di zucchero nel sangue, per vivere una vita il più possibile sana. Per farlo, dobbiamo curare soprattutto la nostra alimentazione. Esistono, infatti, degli alimenti naturali che possono aiutarci, come nel caso di questi legumi specifici.

Quasi nessuno sa che questi 2 legumi straordinari possono contrastare velocemente diabete e stitichezza

Molte persone sono affette da diabete, ma non lo sanno. Ciò accade perché non è sempre facile riuscire a cogliere i segnali che il nostro corpo ci invia. Infatti bisogna fare attenzione a Questi 3 sintomi che non tutti conoscono rivelano che stiamo soffrendo di diabete.

Senza dimenticare che esiste un campanello d’allarme ancora più importante chiamato prediabete di cui, purtroppo, ancora molte persone ignorano l’esistenza.

Due toccasana per contrastare il diabete

Studi scientifici hanno dimostrato che lupino e soia sono in grado di ridurre in modo interessante la glicemia nei soggetti affetti da diabete di tipo 2. Dopo aver analizzato gli effetti del consumo di bevande a base di lupino e di soia, la risposta è stata positiva. Dai test è emerso che la presenza di lupino e soia abbassa in modo interessante la glicemia nei soggetti affetti da diabete di tipo 2.

L’importanza delle fibre

Ciò dipende dal fatto che, per ridurre i livelli di glucosio nel sangue, è importante introdurre nella propria dieta alimenti ricchi di fibre. I lupini e la soia sono preziosissime fonti di fibre, ottimi per regolarizzare la glicemia nel sangue.

In più la presenza di fibre li rende ottimi per agevolare anche la motilità intestinale e combattere la stitichezza. Quasi nessuno sa che questi 2 legumi straordinari possono contrastare velocemente diabete e stitichezza, eppure sono un vero toccasana per il nostro organismo.