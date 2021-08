Noi italiani sull’acqua non risparmiamo. Infatti, è raro trovare una casa o una famiglia italiana senza le proprie bottiglie d’acqua in frigo o in dispensa. Nel passato, arrivavano ancora in tutti i paesini i rivenditori di bottiglie d’acqua che al tempo erano ancora in vetro. Poi, è arrivata la plastica, che ha sostituito il vetro, e i supermercati che hanno preso il posto del rivenditore. In particolare, nei grandi ipermercati gli spazi dedicati alle diverse acque sono davvero immensi. Ed è facile perdersi tra tante marche, caratteristiche e colori delle bottiglie. Dunque, ci sono acque che hanno una freschezza unica al mondo, altre più salate e altre ancora più dure. Inoltre, pochissimi la comprano al supermercato ma ecco l’acqua più cristallina del mondo.

Arriva dalla Norvegia

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La penisola scandinava è conosciuta per essere la patria dell’emancipazione femminile. La sua storia è colma di eroi e saghe, specialmente quelle legata ai vichinghi. E, nella natura incontaminata che domina i suoi fiordi, in Norvegia nasce un’acqua davvero speciale. Commercializzata nel mondo intero, l’acqua della Norvegia meridionale ha la principale caratteristica di presentare un colore davvero cristallino.

L’ambiente naturale da cui sorge

Come ricordavamo, la natura del territorio è disseminata di montagne, ghiacciai, rocce millenarie e falde acquifere. Il difficilissimo accesso per ogni attività umana rende quel territorio molto sano e salubre. L’inquinamento fa infatti fatica ad arrivare, e l’aria è così pura da ricordare quella delle nostre amate Alpi.

Pochissimi la comprano al supermercato ma ecco l’acqua più cristallina del mondo

Le principali caratteristiche di quest’acqua sono date dalla bassissima concentrazione di sodio e dalla quasi assenza di sali minerali. Il filtraggio che la natura ha costruito attorno a quest’acqua è il principale motivo di questa sua immensa fortuna. Di conseguenza, si tratta di un’acqua estremamente versatile. Non avendo un sapore accentuato, può accompagnare mirabilmente anche i nostri piatti più delicati senza alterarne il gusto. Inoltre, l’acqua di Norvegia può adattarsi perfettamente anche alla più severa tradizione di barman. Infatti, molti esperti miscelatori di cocktail la usano per allungare preparazioni concentrate di superalcolici.

Dove possiamo trovarla

Ebbene, oggettivamente l’acqua in questione è abbastanza rara. Ovvero, si può trovare solo al supermercato e non al bar. Di conseguenza, la prossima volta che andiamo a fare la spesa rechiamoci nel supermercato più comodo e grande, e cerchiamo sull’etichetta se l’origine dell’acqua è la Norvegia.

Approfondimento

Svelato il trucco per capire finalmente quando l’acqua della pasta comincia a bollire velocemente