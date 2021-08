Con il passare del tempo la pelle va incontro ad un lento ma inesorabile invecchiamento. Esteticamente ciò si traduce in perdita di tono, compattezza ed elasticità. Condizioni che, a lungo andare, portano alla comparsa delle prime rughe.

L’invecchiamento cutaneo è un processo fisiologico normalissimo che viene però accelerato da determinate situazioni specifiche. I casi più comuni sono la gravidanza e/o un repentino cambiamento di peso che può avvenire ad esempio a seguito di una dieta drastica o un problema di salute come l’ipertiroidismo o uno scompenso ormonale.

In ogni caso, come sempre, la mossa vincente è giocare d’anticipo. Non dobbiamo aspettare i fatidici “anta” per correre ai ripari. Già a 25-30 anni è bene prendersi cura della propria pelle per ritardare il processo di invecchiamento cutaneo.

Si possono fare trattamenti estetici presso un istituto di bellezza associati ad un mantenimento quotidiano a casa con la regolare applicazione di creme o lozioni apposite. In genere però si tratta di trattamenti e prodotti piuttosto costosi e non del tutto naturali.

Perché allora non realizzare una crema rassodante home-made? D’altro canto abbiamo infatti già visto come fare per avere ascelle sempre fresche e profumate con un prodotto fai da te 100% naturale, ed anche come realizzare in casa un efficace detergente intimo 100% naturale, molto delicato e a zero spese.

Nelle prossime righe sveleremo la ricetta per una crema rassodante.

Come realizzare un portentoso mix rassodante 100% naturale per avere una pelle tonica ed elastica

A stabilire la validità di un prodotto non sono né il marchio né il prezzo ma bensì la qualità degli ingredienti che lo compongono.

Ecco cosa ci serve per preparare una crema tonificante: 100 ml di olio vegetale (tipo olio di mandorle dolci o olio di cocco), 10 gocce di olio essenziale di arancio, 10 di olio essenziale di limone e 10 di olio essenziale di ginepro.

Procedimento

Mescolare insieme tutti gli ingredienti e spalmare il composto sul corpo, ogni giorno dopo la doccia. Si tratta di oli drenanti e depurativi, tutti facilmente reperibili in erboristeria.

Abbiamo dunque visto come realizzare un portentoso mix rassodante 100% naturale per avere una pelle tonica ed elastica.

Se applicata con costanza vedremo i primi risultati già nel giro di poche settimane.

Gli esperti di ProiezionidiBorsa ci tengono a ricordare che una crema non può fare miracoli. Per risultati davvero sorprendenti e duraturi dobbiamo associare a questo tipo di trattamento estetico una sana alimentazione e una regolare attività fisica.

