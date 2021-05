Quando pensiamo all’acqua abbiamo in mente dei paesaggi naturali. Le pubblicità, infatti, giocano un ruolo cruciale nella nostra immaginazione. Sorgenti di montagna, ruscelli o torrenti che sgorgano di acqua limpida e azzurra. Tutte queste immagini ci fanno sognare, ci fanno pensare ad una vita in salute e ad una vecchiaia serena.

Gli atleti, o gli sportivi in generale, vedono naturalmente nell’acqua la loro alleata principale per calmare l’arsura. Non dimentichiamoci, poi, un’altra realtà di fatto: siamo in primavera. Presto arriva l’estate e il consumo di acqua crescerà alle stelle.

Tutti noi, infatti, con l’arrivo della bella stagione beviamo molta più acqua del normale. E, almeno in Italia, c’è la tendenza a comprare l’acqua al supermercato. Siamo il popolo europeo che beve più acqua in bottiglia d’Europa, anche se abbiamo le sorgenti più pure che esistono al mondo.

Le marche più conosciute le compriamo tutti, ma ce n’è una che non compriamo mai. E, invece, sembra proprio essere una tra le migliori che possiamo comprare al supermercato. Infatti, ecco l’acqua poco conosciuta ma eccezionale e freschissima che dovremmo comprare tutti al supermercato.

Acqua di seltz

Ebbene, alcuni possono ancora e nonostante tutto preferire il vino. E Noi di ProiezionidiBorsa li possiamo anche capire, dato che ne apprezziamo la cultura e la storia. Infatti, in questo articolo abbiamo specificato alcune falsità che comunemente associamo a questo nettare degli dei.

Ad ogni modo, oggi vogliamo parlare di una particolare tipologia d’acqua. La conosciamo tutti come acqua di seltz. Si tratta di un’acqua gasatissima, che è fatta artigianalmente aggiungendo del gas. Si tratta spesso di anidride carbonica, che gli esperti immettono nell’acqua tramite l’uso di un sifone.

In Alto Adige, Veneto e Friuli ci sono molti che bevono quest’acqua direttamente in bottiglia ma in molte parti d’Italia la usano per altre preparazioni. Parliamo naturalmente dei cocktails, in cui quest’acqua viene usata come tonica. Il suo nome deriva da Selters, cittadina tedesca vicina alla catena delle montagne Taunus.

Ecco svelata, dunque, l’acqua poco conosciuta ma eccezionale e freschissima che dovremmo comprare tutti al supermercato.