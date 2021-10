Cucinare è una vera e propria arte. E, se vogliamo essere completamente travolti dalla bellezza di questa pratica, dobbiamo sperimentare ogni giorno cose nuove. Infatti, solo provando piatti che non conosciamo e ricette che possono anche sembrare complesse a prima vista, potremo davvero assaporare la bellezza della cucina. Proprio per questo motivo, comunque, vogliamo sempre offrire spunti per nuovi piatti da presentare a tavola. Lo abbiamo fatto, per esempio, in questo nostro precedente articolo, proponendo una deliziosa e particolarissima colazione salata che lascerà l’acquolina in bocca. E oggi vogliamo presentare ancora un’altra ricetta che sicuramente interesserà la maggior parte di noi.

Pochissimi cucinano le melanzane così e chi non lo fa non sa proprio cosa si perde

Oggi vogliamo proporre la ricetta di una deliziosa torta salata che ha come protagonista la melanzana. E c’è da dirlo. Pochissimi cucinano le melanzane così e chi non lo fa non sa proprio cosa si perde! Accostando questo alimento a prosciutto e formaggio, infatti, daremo vita a un connubio di sapori unico che renderà speciali i nostri pasti. Per realizzarla, avremo bisogno di:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

1 rotolo di pasta sfoglia;

100 gr di prosciutto cotto;

100 gr di formaggio a piacere;

1 melanzana;

olio extravergine di oliva;

sale;

pepe.

E ora vediamo come mettere insieme tutti gli ingredienti per dar vita a una ricetta che lascerà gli ospiti stupiti e soddisfatti.

Ecco i semplici passaggi che serviranno per realizzare la torta salata

Occupiamoci, come prima cosa, della nostra melanzana. Tagliamola con cura in piccole fette sottili per poi andare a grigliare con un filo d’olio. Quando vedremo che ogni fetta sarà cotta, spegniamo il fuoco e lasciamo raffreddare il tutto per qualche minuto. Mentre aspettiamo, occupiamoci della pasta sfoglia e dividiamola in righe verticali di circa 3 centimetri l’una. Sistemandone ognuna sul tavolo, torniamo dalle fette di melanzana e dividiamo ognuna a metà. Posiamole tutte su ogni striscia di pasta sfoglia e, infine, mettiamo sopra il formaggio tagliato in piccole fette e il prosciutto cotto.

Spargiamo, poi, un po’ di sale e un pizzico di pepe. Arrotoliamo adesso tutte le righe di pasta sfoglia con all’interno gli ingredienti aggiunti cercando di creare delle piccole rose. Mettiamo ognuna di esse, poi, su una teglia coperta da carta da forno, cercando di realizzare una torta circolare con una rosa al centro e con le altre che fanno da contorno. Inforniamo a 180° per mezz’ora e successivamente lasciamo raffreddare.

Approfondimento

Vivere una serata diversa grazie a questa ricetta squisita con un ingrediente che hanno tutti in casa