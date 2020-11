La pandemia ha sicuramente cambiato le vite di tutti. La cara e vecchia routine, che prima sembrava così noiosa, ora pare come un sogno. E molti stanno vivendo male soprattutto il fatto di non poter viaggiare. L’impossibilità di visitare nuovi luoghi e vivere nuove esperienze, infatti, sta tarpando le ali di molti. Ma è necessario per la sicurezza di tutti. E, dato che non si può prendere un aereo per volare dall’altra parte del mondo, si può provare a conoscere altre culture attraverso la cucina. Si possono sperimentare tantissimi piatti che appartengono ad altre tradizioni, proprio come quello che stiamo proponendo oggi.

Ecco come vivere una serata diversa grazie a questa ricetta squisita con un ingrediente che hanno tutti in casa! Le patate piccanti all’indiana sbalordiranno tutti!

Ecco tutti gli ingredienti necessari

Per realizzare questa ricetta, serviranno:

600 gr di patate

peperoncino

1 cucchiaino di curry

olio extravergine di oliva

sale

2 cipolle rosse

1 dado vegetale

E ora, basterà sapere quali sono i passaggi da seguire per realizzare le patate piccanti all’indiana, un piatto unico che svolterà la serata di chiunque lo proverà.

Ecco tutti i passaggi per preparare le patate piccanti all’indiana

Per prima cosa, bisognerà lavare accuratamente e poi sbucciare tutte le patate. Successivamente, si dovrà tagliare il tutto a cubetti, e bisognerà fare la stessa cosa con le due cipolle rosse. Queste ultime andranno poi messe in una padella assieme a 3 cucchiai di olio extravergine di oliva. In padella, poi, si dovranno aggiungere le patate a cubetti e il dado. E adesso sarà il momento di mescolare con poca acqua, lasciando cuocere il tutto per almeno cinque minuti. Passato questo arco temporale, bisognerà aggiungere il peperoncino e il curry, continuando a lasciare sul fuoco per altri 10 minuti.

Et voilà! Le patate all’indiana sono pronte! Ecco come vivere una serata diversa grazie a questa ricetta squisita con un ingrediente che hanno tutti in casa!

