La colazione è certamente il pasto più importante della giornata. E su questo non c’è alcun dubbio. Quanto detto, infatti, è risaputo e famosissimo. E noi, per seguirlo, dovremmo sempre pensare a cosa cucinare non appena ci alziamo dal letto. In questo modo, infatti, la nostra giornata inizierà sicuramente in maniera diversa. Già in questo nostro articolo “Questi deliziosi biscotti da fare in casa renderanno la colazione unica per tutta la famiglia”, avevamo consigliato una ricetta deliziosa per le prime ore del giorno. E oggi vogliamo suggerire un altro piatto che ci lascerà letteralmente con l’acquolina in bocca.

Ecco la deliziosa colazione salata che non conoscevamo e di cui non potremmo più fare a meno

Il primo pasto della giornata, da oggi, potrebbe colorarsi di tinte straniere. E potremo donare alla nostra colazione un tocco messicano che ci farà sicuramente vivere la giornata in modo diverso. Per realizzarla, ci serviranno:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

2 tortillas di mais;

100 gr di fagioli;

100 gr di pomodorini;

2 uova;

50 gr di cipolla rossa;

olio;

succo di limone;

1 peperoncino;

sale;

pepe.

E ora, vediamo passo passo come realizzare questa colazione diversa ma sicuramente gustosa per dare un tocco di originalità alle prime ore della giornata.

Ecco come realizzarla

Per prima cosa, pensiamo ai vari condimenti che andranno a comporre le nostre tortillas. Togliamo i semi e il picciolo del peperoncino e tritiamolo. Poi, scoliamo e sciacquiamo i fagioli e tagliamo i pomodorini a metà. Infine, prendiamo la cipolla cercando di tagliarla in fette abbastanza spesse. Lasciamola poi in una ciotolina con un po’ di ghiaccio e dell’acqua. Cuciniamo intanto in una padella con un po’ di olio le nostre uova al tegamino. Quando saranno pronte, riponiamole in un piatto e passiamo, finalmente, alle tortillas. Mettiamole su fuoco basso e rigiriamole fino a che non vedremo un colore abbastanza dorato.

Quando avranno raggiunto questa tonalità, riponiamole su un piatto piuttosto largo. Ora, spalmiamo su di esse la salsa guacamole e, successivamente, aggiungiamo pomodori e fagioli. Ci basterà, poi, mettere insieme anche la cipolla e il peperoncino. Infine, dovremo appoggiare l’uovo al centro, condendo con pepe e sale. Ed ecco la deliziosa colazione salata che non conoscevamo e di cui non potremmo più fare a meno! Si tratta di una ricetta piuttosto semplice da preparare ma che delizierà sicuramente il nostro palato.

Approfondimento

Vivere una serata diversa grazie a questa ricetta squisita con un ingrediente che hanno tutti in casa