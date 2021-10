Se è vero che conta il sapore di una pietanza, allo stesso tempo anche l’occhio vuole la sua parte. Ciò vale sempre, ma tanto più nei dolci che devono farci venire l’acquolina in bocca a prima vista.

Una torta bella suscita entusiasmo da parte dei commensali, ma anche il nostro orgoglio. Anche perché dopo aver impiegato tanto tempo per la preparazione vogliamo il meglio anche per la sua estetica, il contrario sarebbe un vero peccato.

Negli ultimi anni una delle decorazioni più in voga è sicuramente la glassa a specchio, sobria e raffinata. Dà un tocco di pasticceria elaborata anche alla più casalinga delle preparazioni. Per essere ad effetto, fondamentale però è il risultato finale. Non temiamo, per una glassa a specchio perfetta e lucidissima bastano questi pochi e facili accorgimenti.

La glassa a specchio

Le glasse a specchio sono spettacolari, anche perché ci consentono di sbizzarrirci con i colori. Molto diffuse sono quelle classiche al cioccolato, ma non sono le uniche. Possiamo infatti realizzarle anche con lo squisito caramello. O ancora con il cioccolato bianco che sta spopolando negli ultimi tempi.

Per renderle più estrose è poi possibile utilizzare coloranti alimentari di diversi tipi, come quelli glitterati, molto particolari. Ma vi possiamo impiegare anche la purea alla frutta.

Questo tipo di glassa è così versatile che alcuni creano dei veri e propri capolavori dipinti, con effetti davvero straordinari e variopinti.

In ogni caso, seppure ci vogliamo attenere a una glassa semplice e monocolore, dobbiamo far sì che sia splendente e riflettente proprio come uno specchio.

Per una glassa a specchio perfetta e lucidissima bastano questi pochi e facili accorgimenti

Come tutte le ricette, soprattutto di pasticceria, le proporzioni vanno seguite alla lettera. Con i dolci e preparazioni così particolari non si può improvvisare, tutto è bilanciato affinché funzioni.

Qualunque siano gli ingredienti di base della glassa scelta, dobbiamo miscelarli perbene. Lo strumento più adatto per farlo è il frullatore a immersione, ma badiamo di non fare troppi movimenti. Dobbiamo stare attenti a non incorporare bolle d’aria e a far sì che venga perfettamente liscia. Un’ulteriore accortezza è magari filtrare il composto con un colino, di modo da scartare ipotetici grumi.

Per poterla stendere la glassa non deve essere calda, ma neanche fredda, dovrebbe avere una temperatura media. In più il dolce su cui porla deve essere freddo.

Per glassare la nostra torta usiamo un piccolo trucco. Poniamola in modo rialzato, possiamo usare come piano sollevato un piatto messo al contrario. Facciamo scivolare la nostra glassa e aiutiamoci con una spatola. Non facciamo uno strato troppo doppio, disgusterebbe. Togliamo l’eccesso.

Se vogliamo utilizzarla su un Pan di Spagna, meglio non porla a diretto contatto, ma spalmarvi prima una crema e poi la glassa. Aderirà meglio.

Con questi piccoli accorgimenti otterremo glasse super lucide degne dei più grandi pasticcieri e le nostre torte solleveranno commenti ammirati.

