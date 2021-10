La scienza sta facendo davvero passi da gigante, soprattutto negli ultimi anni. E le ricerche iniziano a concentrarsi sulla salute e su come rendere quest’ultima salda e sicura. La correlazione che essa può avere con il cibo, poi, sta cominciando a diventare uno degli argomenti più importanti e gettonati. E questo lo si può vedere da tutte le informazioni sui vari alimenti e sui loro effetti sull’organismo di cui disponiamo oggigiorno. Ormai, infatti, conosciamo quasi perfettamente le conseguenze di una determinata alimentazione e, soprattutto, se abbiamo un problema di salute, sappiamo più o meno cosa mettere in tavola per cercare di risolverlo.

Molti lo scartano ma questo frutto buonissimo potrebbe prevenire cancro al seno e al colon e diabete

Il cibo potrebbe aiutare a ridurre i rischi di malattie anche molto serie. Di questo, per esempio, avevamo già accennato in un altro articolo, dove avevamo indicato un alimento che potesse combattere cancro al colon e polmoni. Oppure, in un altro articolo, avevamo indicato un vegetale che potesse aiutarci nel ridurre il colesterolo. Oggi, invece, vogliamo sottolineare delle interessantissime proprietà di un frutto che tutti amano ma che non sempre si trova sulle nostre tavole. Stiamo parlando della fragola, un delizioso e succoso alimento ricco di proteine, fibre, fosforo, calcio e vitamina C. E molti lo scartano ma questo frutto buonissimo potrebbe prevenire cancro al seno e al colon e diabete.

Ecco tutte le proprietà delle fragole e il modo in cui possono proteggere il nostro organismo da eventuali problemi

Forse pochi se lo sarebbero effettivamente aspettato, ma proprio le fragole in questo caso possono fare davvero tanto per il nostro organismo. Gli esperti, infatti, indicano diversi benefici di cui non tutti sono a conoscenza. E da oggi, avendo delle informazioni in più, avremo sicuramente modo di sfruttarle al meglio. È vero che non siamo nel periodo dell’anno in cui si è soliti consumare questo frutto. Ma conoscendo i suoi benefici, quando sarà stagione, potremo pensare di comprarlo.

In sintesi, il consumo di questo frutto viene spesso associato nelle ricerche a una riduzione di rischio di contrarre tumori al colon o al seno. Questo soprattutto per la presenza di fitochimici antitumorali, che riducono la crescita delle cellule responsabili del tumore. Ma non solo. Infatti, sembra che questo frutto aiuti a controllare lo zucchero presente nel nostro sangue aiutando, di conseguenza, a frenare principalmente il diabete di tipo 2. Ovviamente, prima di inserire questo frutto nella nostra dieta, parliamone con il nostro medico di fiducia. Lui saprà sicuramente indicarci la giusta strada da seguire.

