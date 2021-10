È finalmente tempo di castagne. Durante questa stagione, infatti, potremo godere di questo cibo buonissimo che tanti attendono con ansia per tutto l’anno. Ci sono tantissimi modi per cucinare le castagne e alcuni li conosciamo molto bene. Infatti, possiamo cuocerle al forno, al microonde, in padella o in pentola. Insomma, possiamo seguire il nostro gusto personale e scegliere ciò che più ci piace per presentarle in tavola. Ma oggi vogliamo proporre una ricetta che non tutti conoscono e che ce le farà apprezzare ancora di più.

Pochissimi cucinano le castagne in questo modo delizioso e gli altri non sanno cosa si perdono

Il piatto che vogliamo presentare oggi è davvero da leccarsi i baffi. Stiamo parlando dei cappellacci ai funghi con farina di castagne. Infatti, pochissimi cucinano le castagne in questo modo delizioso e gli altri non sanno cosa si perdono. Per prima cosa, pensiamo a come realizzare la farina. Se non siamo esperti di cucina, non preoccupiamoci. Si tratta di un ingrediente semplicissimo da creare. Per prima cosa, procuriamoci circa 2 chili di castagne e dell’acqua. Mettiamo le castagne in una pentola piena d’acqua dopo averle sciacquate e facciamo bollire, lasciandole a cuocere per circa 50 minuti. Successivamente sbucciamole (aspettando che si raffreddino un po’) e sistemiamole su una teglia per infornarle. Facciamo cuocere per circa 50 minuti a 160° e, quando saranno pronte, mettiamole nel frullatore poco alla volta. Quando saranno totalmente frullate, avremo la nostra farina con cui potremo realizzare i cappellacci.

Ecco la ricetta dei cappellacci ai funghi di farina di castagne

Per realizzare il nostro piatto ci serviranno:

150 gr di farina di castagne;

150 gr di farina;

3 salsicce;

200 gr di funghi;

3 patate;

3 uova;

Sale;

Pepe;

Acqua;

Olio di oliva.

La prima cosa da fare sarà occuparsi delle salsicce, facendole rosolare in padella dopo aver aggiunto un cucchiaino d’olio. Intanto, tagliamo in piccoli cubi le patate e mettiamole in padella con la salsiccia per qualche minuto, aggiungendo qualche goccio d’acqua ogni tanto. Passiamo ora alla pasta. Mettiamo in una ciotola le due farine, un po’ di sale e aggiungiamo anche le 3 uova. Mescoliamo fino a che gli ingredienti non saranno perfettamente amalgamati e solo in questo caso iniziamo a stendere la pasta e a tagliarla in quadratini di qualche centimetro. Riprendiamo il nostro ripieno di patate e salsiccia, e stendiamolo al centro di ogni quadratino, per poi chiuderlo unendo gli angoli. Mettiamo intanto l’acqua a bollire e facciamo cuocere la pasta al suo interno per una decina di minuti. Aggiungiamo poi i funghi tagliati a quadratini e precedentemente puliti, spargendo anche un filo d’olio e di pepe.

