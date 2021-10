Ideali a colazione, a merenda o semplicemente a fianco ad una calda tazza di latte per una cena veloce e confortevole. Sono i biscotti, uno di quei cibi che non dovrebbe mai mancare nella dispensa delle nostre case.

Gli ingredienti principali sono solitamente 4: farina, uova, burro e zucchero, ma si possono personalizzare a seconda dei gusti e delle esigenze. Un dolce versatile, gustosissimo ma soprattutto veramente semplice da fare a casa. E non c’è niente di meglio del sentire il profumo dei biscotti appena fatti che inonda tutta la casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

La ricetta che segue contiene degli ingredienti specifici che rendono questi biscotti perfetti proprio per tutti. Infatti, nessuno direbbe mai che questi incredibili biscotti super gustosi e fragranti sono senza glutine e senza lattosio.

Purtroppo, per chi ha a che fare con patologie come la celiachia o con allergie e intolleranze dovrà trovare delle valide alternative ai cibi tradizionali. Non tutti riescono subito ad apprezzarne il gusto, ma con la ricetta di questi biscotti non sentiremo la mancanza né del glutine né del lattosio.

Nessuno direbbe mai che questi incredibili biscotti super gustosi e fragranti sono senza glutine e senza lattosio

Questi biscotti sono adatti a chi è celiaco, intollerante al glutine o al lattosio ma anche a chi ha deciso di seguire una dieta povera di questi elementi. Gli ingredienti sono piuttosto semplici e di facile reperibilità:

200 grammi di farina di riso;

1 uovo;

50 grammi di olio di semi di girasole;

la scorza di un limone grattugiata;

50 grammi di zucchero;

30 grammi di acqua;

mezza bustina di lievito per dolci.

Procedimento

Il lato positivo di questi biscotti, oltre al fatto che sono gustosissimi e leggeri, è che sono anche velocissimi da preparare.

In una ciotola dobbiamo sbattere l’uovo assieme allo zucchero, successivamente aggiungiamo la scorza di limone e la farina. Mentre amalgamiamo aggiungiamo l’olio a filo e l’acqua. Infine, aggiungiamo il lievito. Mescoliamo il tutto fino ad ottenere un panetto che lasceremo riposare coperto da pellicola trasparente per circa 30 minuti.

Una volta trascorso il tempo di riposo stendiamo il panetto con un mattarello leggermente infarinato e ritagliamo i biscotti della forma che preferiamo. Inforniamo i biscotti in forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 20 minuti, fino a doratura. Ed ecco che i biscotti senza glutine e lattosio saranno pronti per essere mangiati o conservati in un luogo fresco e asciutto.

Approfondimento

Il nuovo delizioso dolce dell’estate sono questi freschissimi quadrotti al limone senza lievito né farina