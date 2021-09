Ci stiamo avvicinando a grandi passi verso la stagione fredda e tra poco tempo le nostre tavole si popoleranno di agrumi di ogni tipo. In realtà i limoni li abbiamo sempre a disposizione e possiamo usarli per moltissime cose, dalle ricette fino alla cura degli animali. Tra poco arriveranno anche arance e mandarini. Ma in pochi sanno sfruttare al massimo le potenzialità di questi frutti. Ad esempio facciamo spesso l’errore di buttare nella spazzatura le bucce non sapendo che possono diventare preziose alleate per la pulizia di casa. Quindi ecco come preparare i prodotti naturali che puliranno e profumeranno la casa per tutto l’inverno. Oggi noi di ProiezionidiBorsa sveleremo le ricette per realizzare due prodotti: un detersivo per i piatti e uno sgrassatore per tutte le superfici. Sono semplicissimi da preparare e regaleranno alle nostre stanze un odore unico.

Ecco come preparare i prodotti naturali che puliranno e profumeranno la casa per tutto l’inverno

Iniziamo proprio dal detersivo per i piatti. Per prepararlo ci serviranno 4 etti di bucce di agrumi, 300 ml di aceto bianco, 800 ml d’acqua e 2 etti di sale fino.

Prendiamo le bucce, tagliamole a pezzi più piccoli possibile e inseriamole in un frullatore con la metà dell’acqua. Non appena abbiamo ottenuto un composto cremoso e senza grumi versiamolo in un pentolino. Aggiungiamo anche il resto degli ingredienti e piazziamo il pentolino sul fornello. Facciamo bollire per una decina di minuti e poi togliamo dal fuoco.

Non ci resta che aspettare che si raffreddi e spostare in una bottiglia precedentemente sterilizzata. Il nostro detersivo per piatti agli agrumi è pronto. Se vogliamo prepararne una scorta più grande possiamo raddoppiare le dosi degli ingredienti.

Prepariamo uno sgrassatore multi-superficie

Se vogliamo preparare un prodotto per pulire vetri, mensole, finestre e pavimenti dobbiamo seguire un procedimento leggermente diverso. Prendiamo ancora una volta le bucce, l’aceto bianco e l’acqua. Sono gli unici ingredienti che ci servono.

Tagliamo le bucce e mettiamole in un barattolo di vetro. Ricopriamole con l’aceto, chiudiamo il barattolo e mettiamolo a riposare per 15 giorni in un luogo fresco e asciutto. Passato questo tempo dobbiamo togliere le bucce e sostituirle con l’acqua nel barattolo. Lo sgrassatore è pronto. Ci basterà spostare il liquido in un diffusore spray e iniziare a pulire tutta la casa. Le nostre stanze avranno un odore che farà invidia a tutto il vicinato.

