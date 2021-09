L’estate sta per finire e in alcune zone del nostro Belpaese si vedono già i primi segni dell’autunno. Fortunatamente però possiamo ancora trovare i deliziosi frutti figli del sole e del caldo. Pensiamo alle pesche, alle albicocche e adesso anche ai fichi. Questi ultimi sono deliziosi e zuccherini, ma purtroppo hanno una stagione molto breve. Per questo in tanti decidono di preservarne il gusto come meglio possono. Infatti, oggi presentiamo la ricetta giusta per trasformare i frutti di settembre in una deliziosa marmellata invernale prendendo spunto dall’articolo 3 trucchi semplici e gustosi per conservare i fichi tutto l’anno.

Preparare la marmellata è uno di quei procedimenti lenti che ci fa sentire bene e in pace con noi stessi. Senza contare che le marmellate artigianali possono essere dei pensierini molto graditi da amici e colleghi. Chissà potrebbero anche diventare l’ingrediente di qualche dolce come biscotti o crostate. Attenzione però agli errori da evitare ma che tutti fanno preparando una crostata.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti

2 kg di fichi;

600 g di zucchero di canna;

4 cm di radice di zenzero;

succo di 3 limoni;

scorza di 3 limoni.

La ricetta giusta per trasformare i frutti di settembre in una deliziosa marmellata invernale

Per prima cosa laviamo delicatamente i fichi. Tamponiamoli con cura e tagliamoli in quarti. Consideriamo che più piccoli li tagliamo più breve sarà il tempo di preparazione. Questa ricetta poi prevede l’utilizzo dei fichi con la buccia. Questa è talmente sottile che può soltanto aggiungere gusto alla marmellata. La cottura con lo zucchero poi la renderà molto più morbida. Se però vogliamo evitare la buccia a tutti i costi la dovremmo rimuovere durante questo passaggio e non avremo bisogno di lavarli.

Proseguiamo con la preparazione. Mettiamo i nostri fichi in una pentola ampia insieme al succo dei limoni sbucciati e allo zucchero. Facciamo cuocere il tutto a fuoco lento, finché non si scioglie lo zucchero. Aggiungiamo adesso la radice di zenzero grattugiata. Lo zenzero bilancerà perfettamente la dolcezza dei fichi e renderà la marmellata più salutare grazie alle sue proprietà. Possiamo regolare la quantità in base al nostro gusto oppure evitarlo del tutto.

Facciamo cuocere il composto per almeno 30 minuti finché non avrà raggiunto la consistenza giusta. Aggiungiamo la scorsa di limone e frulliamo il tutto con un frullatore ad immersione. Se ci piacciono i pezzetti di frutta nella marmellata possiamo anche saltare questo passaggio. Basterà tagliare i fichi in pezzettini più piccoli all’inizio del procedimento.

Infine, mettiamo la marmellata calda nei vasetti sterilizzati e capovolgiamoli. La nostra marmellata è pronta per essere regalata o utilizzata per altre ricette.