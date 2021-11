Una delle attività più piacevoli dell’autunno è mangiare le caldarroste, in compagnia dei propri cari, magari davanti ad un bel caminetto acceso.

Quando si pensa alle castagne, infatti, si pensa subito alle caldarroste croccanti e fumanti, così buone che una tira l’altra. In realtà, però, esiste una ricetta molto più buona e gustosa per godersi il sapore dolce e pastoso di questo squisito frutto autunnale. Questa volta, però, non si tratterà di mangiare le castagne, bensì di berle.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Infatti, prepareremo il castagnino, un buonissimo digestivo alle castagne, ottimo come fine pasto ma perfetto anche come regalo di Natale! Si tratta di una ricetta facile e veloce e, infatti, per prepararlo ci vorranno solo pochi passaggi. Iniziamo subito.

Il frutto autunnale

Le castagne sono il frutto autunnale per eccellenza. Piacciono ad adulti e bambini per il loro sapore dolce e cremoso e sono l’ingrediente perfetto per preparare tantissime ricette. Un esempio è questo facilissimo tiramisù alle castagne che sta assolutamente spopolando sul Web.

Preparare il liquore alle castagne, invece, sarà ancora più semplice.

Pochissimi conoscono questo strepitoso liquore alle castagne pronto in poche e semplici mosse

Iniziamo a pulire accuratamente le castagne, eliminando ogni residuo di sporco. Ora, con un coltellino, pratichiamo un taglietto in orizzontale nella parte bombata del frutto. Mettiamo, quindi, le castagne in una pentola, ricopriamole con acqua fredda e lasciamo cuocere per circa 30 minuti.

Scaduto il tempo, scoliamo le castagne e avvolgiamole in un panno asciutto.

Aspettiamo che si raffreddino, quindi sbucciamole. Ora riduciamo le castagne in pezzi più piccoli, quindi versiamole in un contenitore di vetro con l’alcol e richiudiamo bene con il tappo. Noi abbiamo utilizzato 500 gr di castagne e 350 ml di alcol puro.

Attenzione a questa fase del procedimento

Una volta chiuso ermeticamente, lasciamo il contenitore in un ambiente fresco, asciutto e al riparo dalla luce, per circa 25 giorni.

Dopo questi giorni, aggiungiamo in un pentolino 250 gr di zucchero, un po’ d’acqua e mezza bustina di vanillina. Accendiamo il fuoco e mescoliamo, finché lo zucchero non si sarà completamente sciolto.

Quando si sarà raffreddato, aggiungiamolo al composto di castagne e alcol, quindi filtriamo la soluzione ottenuta. Mescoliamo bene il tutto, quindi imbottigliamo e richiudiamo con cura.

Lasciamo riposare per circa 15 giorni, e finalmente il nostro castagnino sarà pronto.

Questo liquore è meno noto dei più famosi, come nocino o finocchietto, infatti pochissimi conoscono questo strepitoso liquore alle castagne pronto in poche e semplici mosse. Nonostante questo, però, lascerà tutti a bocca aperta, nessuno escluso!