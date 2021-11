Ogni anno esce una classifica dedicata i luoghi più vivibili della nostra penisola ad opera di Italia Oggi. Assieme al quotidiano collaborano anche l’Università degli studi di Roma – la Sapienza e Cattolica Assicurazioni. I dati raccolti quest’anno sono sorprendenti e vedono il Nord in netto vantaggio rispetto al Meridione. Ma questa insospettabile città italiana è fra le migliori per qualità della vita dopo aver scalato 40 posizioni. Infatti, nella top 5 infatti ci sono molte sorprese, soprattutto per quanto riguarda la quinta posizione.

Questa insospettabile città italiana è fra le migliori per qualità della vita dopo aver scalato 40 posizioni

Iniziamo innanzitutto svelando i nomi dei vincitori. La prima in assoluto è Parma. A seguire in ordine figurano poi Trento, Bolzano, Bologna e infine Milano. I parametri da prendere in considerazione sono parecchi e risultano incrociati. Quelli che risultano rilevanti sono i seguenti:

la sicurezza;

la possibilità di trovare lavoro;

le infrastrutture sanitarie;

il capitale umano;

il reddito medio annuale pro capite, le pensioni medie e il patrimonio;

la possibilità di svago nel tempo libero.

La vincitrice assoluta rispetto al 2020 ha fatto un balzo avanti di 39 posti, mentre la metropoli meneghina ben di 40. Quest’ultima, infatti, si è rivelata un’assoluta sorpresa sia per il netto miglioramento che per i dati registrati. Infatti, nonostante sia stata uno dei centri della pandemia, è riuscita a riprendersi in fretta portando degli ottimi risultati. L’unica pecca rimane la sicurezza, caratteristica che non l’ha fatta arrivare ancora più in alto. Quella che invece registra il massimo in questo ambito è Aosta. Nel report del Sole24ore invece il capoluogo vincitore è un altro ed è una buona scelta soprattutto per i più giovani. Per scoprire quale consigliamo di leggere: “questa deliziosa cittadina è la più vivibile di Italia ed è perfetta per una toccata e fuga a ottobre”.

I poli che invece risultano più penalizzati

Invece nel fondo della lista compaiono rispettivamente Siracusa, Foggia, Napoli e infine Crotone. Allo stesso modo anche la città eterna perde qualche posizione ancorandosi al 54esimo posto. Anche qui uno dei problemi da risolvere rimane l’ambito della sicurezza. Il divario fra Nord e Sud rimane soprattutto evidente sull’elemento che riguarda il reddito. Il dato però non risulta molto coerente dato che nei posti dove questo risulta più alto ci sono anche delle spese maggiori per vivere.

Approfondimento

Questa deliziosa città è una perla poco frequentata che vanta storia, arte e cultura