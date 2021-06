Avere un’abbronzatura perfetta è un regalo dell’estate. O, meglio, del sole che con i suoi raggi riesce a darci il colore che tanto desideravamo. Sì, la nostra stella ci aiuta davvero in tutto. Riesce a far crescere meravigliosamente bene le nostre piante nell’orto e riesce a farci felici.

Per quanto riguarda le nostre piante nell’orto, Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo voluto dare questo suggerimento al Lettore. Per la felicità, beato chi la trova e santo chi la riesce a conservare.

E per quanto riguarda l’abbronzatura? Ci sarebbero tante cose da dire. Tuttavia, in pochissimi conoscono il segreto per avere un’abbronzatura perfetta e duratura

Alimentazione

Forse non ce lo siamo sentiti dire già abbastanza, ma la frutta e la verdura sono un vero toccasana. Non tanto o solo per la nostra salute, ma anche per il colore della nostra pelle.

Ricordiamoci di un fattore basilare: il colore della nostra pelle dipende anche dal colore della verdura che mangiamo. Meglio, dunque, scegliere verdure e frutta dei seguenti colori: rosso, arancione e giallo. Ricchissimi di carotenoidi, aiutano ma naturalmente non fanno miracoli.

In secondo luogo, per le donne il consiglio è ovvio: depilarsi. La depilazione deve però seguire delle precise regole: il tempo.

Dobbiamo farla almeno un giorno prima della tintarella, altrimenti la nostra pelle rischierebbe di sensibilizzarsi. E noi vogliamo una bella abbronzatura perfetta e duratura, non ustioni generalizzate.

Infine, l’acqua gioca un ruolo fondamentale nel processo di abbronzatura. Dopo aver preso il sole e prima di metterci il doposole, dobbiamo cercare di rinfrescarci con acqua dolce.

Meglio acqua senza cloro, dato che abbiamo bisogno di una vera e propria idratazione.

Insomma, per avere la pelle abbronzata dobbiamo seguire alcune regole: niente ci viene da niente. E la soddisfazione poi è davvero grande.