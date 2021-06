Noi di ProiezionidiBorsa non ci stancheremo mai di ripeterlo. Oltre ad essere una persona molto fortunata, chi ha un orto o un giardino sta mediamente meglio degli altri. Tuttavia, non basta averlo per godere di tutti i benefici che ci può dare, dobbiamo anche essere capaci di curarlo.

Ecco come far rendere al massimo il nostro orto o giardino con una semplicissima cosa che possiamo fare tutti.

Il nostro mondo, il Mar Mediterraneo

Non di rado ce lo dimentichiamo. Spesso, non solo non ci ricordiamo ma proprio non ci pensiamo che siamo delle persone che vivono attorno al Mar Mediterraneo.

La natura, infatti, ha delle leggi che non possiamo né trascurare né cercare di cambiare. Quando pensiamo all’orto o al giardino, dovremmo ricordarci che l’Italia è già di per sé un immenso giardino. Siamo un Paese che è quasi completamente coperto di macchia mediterranea, almeno per quanto riguarda le zone costiere. E contando e sapendo che abbiamo più di ottomila chilometri di costa il calcolo è presto fatto.

Di conseguenza, nel momento in cui dobbiamo curare il nostro orto o il nostro giardino, dovremmo applicare la seguente soluzione.

Ragioniamo all’opposto: se fossimo in Finlandia sarebbe stupido piantare il rosmarino, la salvia, il timo e la maggiorana, giusto? Ebbene, allo stesso modo è stupido non farlo qui in Italia. Abbiamo una tradizione gastronomica che si basa spesso sull’uso di queste erbe e spezie.

Dunque, se vogliamo far rendere al massimo il nostro orto dobbiamo, assolutamente piantare tutte queste erbe, una vicina all’altra. Così, il nostro tanto amato spazio verde non sarà solo un’oasi di bellezza, ma anche il nostro più prezioso alleato in cucina. Non dovremo più correre al supermercato per comprare quel pezzetto di rosmarino che tanto ci servirebbe per completare la cottura dell’arrosto.