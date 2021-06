Il pesce è un alimento che non può mancare nella dieta. Grazie alle sue proprietà apporta numerosi benefici al nostro corpo. In più è delizioso, perfetto da utilizzare in molte ricette.

Purtroppo spesso e volentieri si desiste però dall’acquistarlo, a causa del costo spesso elevato e non adatto a tutte le tasche. Inoltre si diffida dalle varianti più economiche, perché si pensa che non siano di qualità come quelle più commercializzate.

In verità alcune tipologie di pesce meno care e che vediamo meno di frequente al supermercato non hanno nulla da invidiare alle specie più vendute. Basta solo saperle riconoscere. Ecco qui un pesce sul quale dovremmo orientarci più spesso e che non farà piangere il nostro portafogli.

Lo avremo visto sicuramente qualche volta in pescheria o al mercato, ma non conoscendolo non lo abbiamo considerato. Si tratta dell’aguglia, o Belone belone. È chiaramente riconoscibile per la sua forma allungata e la bocca che sembra un becco. È lungo in media circa 80 cm, ha il dorso blu e il ventre bianco o giallognolo.

Pochi lo comprano ma questo pesce magro e saporito è alleato della salute. Innanzitutto, l’aguglia è un pesce azzurro, perciò contiene alte percentuali di omega-3, ottimo per rafforzare le difese immunitarie e prevenire malattie cardiache. È poi un pesce proteico e molto magro. Infatti, i grassi sono pari a poco più di 2g/100g e contiene circa 80kcal/100gr di prodotto.

Una ricetta facile con questo pesce

L’aguglia è un pesce molto versatile in cucina e lo si può preparare in tanti modi diversi. I metodi di cottura preferiti restano comunque la frittura e la griglia.

Tra i piatti prelibati consigliamo l’aguglia alla sicula. Ecco gli ingredienti per 4 persone:

300 gr di aguglia; pomodori pachino 200 gr; 20 gr di olive nere; 20 gr di olive verdi; 1 spicchio d’aglio; capperi sottolio 20 gr; olio extravergine di oliva e prezzemolo q.b.

Si sfiletta il pesce, scartando testa e coda. Intanto si fanno rosolare per bene pomodori, olive, aglio e capperi in una padella capiente. Si aggiunge anche l’aguglia e si lascia cuocere per circa 10-12 minuti. Infine si spadella il pesce e si fa addensare il sugo. Da servire con una spolverata di prezzemolo.