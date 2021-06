Sugli scarafaggi e sulle blatte in generale c’è davvero poco da obiettare. Sono quegli insetti che fanno impressione a tutti o quasi, e che nessuno vorrebbe trovare a casa. Quando ci accorgiamo della loro presenza è già spesso troppo tardi.

Nascosti in qualche angolo della casa, si saranno già riprodotti e dovremo passare alle maniere forti. Fortissime quasi, invadendo la casa di prodotti chimici o alcuni rimedi naturali. Tuttavia, una domanda sorge spontanea quando si parla di scarafaggi e blatte. Dove si nascondono? Dove possiamo trovarli prima che ci infestino casa? Infatti, sembra incredibile ma ecco dove si annidano gli scarafaggi in casa nostra.

I luoghi della casa

Di per sé, questi animali hanno un loro habitat ideale. E, manco a dirlo, si tratta delle discariche delle nostre città. Per non parlare delle fogne, dove con i topi sono i re incontrastati del luogo.

Quindi, ciò che possiamo dire, è che in generale gli scarafaggi e le blatte si nascondono nelle parti più sporche di casa nostra. Dove? Ebbene, nelle intercapedini o nelle piccole fessure tra le nostre piastrelle. Specie quelle delle case antiche, non perfettamente incollate le une tra le altre. Specialmente se non puliamo bene il pavimento (focus di ProiezionidiBorsa con un prezioso consiglio su come farlo al meglio).

Altrimenti, alcuni indizi che ci possono indicare il nascondiglio di questo flagello di Dio sono il buio, il cibo e il caldo. Di conseguenza, il loro luogo ideale sono i nascondigli dati dagli elettrodomestici che abbiamo nella cucina.

Anche dietro ai termosifoni si possono nascondere. Un ultimo luogo che dovremmo controllare sempre bene è la dispensa. Gli scarafaggi e le blatte adorano la farina e anche lo zucchero, cerchiamo dunque di tenere sempre ben chiuse quelle ante degli armadietti.