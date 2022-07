Appena 16 calorie per 100 g di prodotto, è uno dei frutti più consumati ed amati del periodo estivo. Costituita per il 90% di acqua e per il restante da sali minerali e vitamine, l’anguria è uno degli alimenti a cui non rinunciare in estate.

L’anguria è un grande cocomero che può arrivare a pesare anche 20 kg. È un frutto erroneamente considerato troppo zuccherino per essere consumato, ma al contrario un suo uso moderato e frequente apporterebbe all’organismo numerosi benefici. Vediamo quali.

Pochissime calorie e tante vitamine per questo frutto di stagione che aiuterebbe a dimagrire e abbassare la pressione

In primis, è un frutto ricco di acqua, pertanto favorirebbe la diuresi, intervenendo indirettamente anche sulla pressione sanguigna. Infatti l’anguria sarebbe ottima da consumare per chi soffre di ipertensione. Sarebbe inoltre ricca di sali minerali e vitamine come potassio, magnesio e vitamine come la A e la C. Avrebbe anche un’azione depurativa e detossinante che la renderebbero un frutto ideale da consumare anche se si soffre di ritenzione idrica e gambe gonfie.

L’antiossidante alleato del cuore e non solo

L’anguria inoltre è caratterizzata dalla presenza di licopene. Esso è un antiossidante dall’azione antinfiammatoria che preverrebbe anche la comparsa di alcuni tumori, come quello alla prostata e il tumore alla mammella.

Ha inoltre delle importanti proprietà cardioprotettive, grazie alla presenza del licopene e di un composto chiamato citrullina, un precursore dell’arginina e dell’ossido nitrico. Un composto, l’ossido nitrico, che avrebbe una funzione di vasodilatazione e che migliorerebbe l’ossigenazione tissutale oltre che ridurrebbe il rischio cardiovascolare e ipertensivo. Inoltre la citrullina, che fa parte della famiglia degli amminoacidi, assicurerebbe l’equilibrio della pressione e manterrebbe elastiche le pareti dei vasi.

Un aiuto naturale contro il caldo estivo

Quando le giornate sono caratterizzate da temperature di fuoco e ci si sente stanchi e spossati, l’anguria sembrerebbe la scelta migliore per ridare energia al nostro organismo. Infatti il suo consumo ristabilirebbe in pochi minuti il bilancio dei sali minerali persi con la sudorazione. È perfetta come spuntino post allenamento, soprattutto se consumata con una spruzzatina di limone sulla superficie. Infatti aiuterebbe a ridurre i dolori muscolari post esercizio fisico.

Dunque, pochissime calorie e tante vitamine per questo frutto che ci aiuterebbe ad affrontare le calde e torride giornate estive con grinta ed energia.

