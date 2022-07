Con le temperature in aumento, il caldo afoso mangiare diventa quasi un’impresa ardua. Infatti è facile appesantirsi consumando pasti abbondanti ed eccessivamente grassi. Il rischio è però quello di sentirsi male e di non avere le energie per svolgere le normali azioni quotidiane.

Ma allora quali sono gli alimenti da preferire per mantenersi leggeri ed avere la giusta energia per affrontare la giornata?

Cosa mangiare con il caldo afoso in estate per avere più energia e sentirsi leggeri senza appesantirsi

Per combattere a tavola il tipico caldo di questa stagione ecco alcuni consigli dagli esperti.

La prima cosa da fare è tenere ben idratato l’organismo nell’intero arco della giornata. Per farlo è bene consumare almeno 2 litri di acqua al giorno ed integrare l’idratazione anche con il consumo di frutta e verdura. Inoltre questi alimenti contengono buone quantità di sali minerali e vitamine indispensabili per il corpo soprattutto in questo periodo dell’anno.

Gli ortaggi ed i frutti di questa stagione in più sono ricchi di acqua, basti pensare ai cetrioli o anche alle zucchine che per il 90 % sono costituiti da acqua. Anche l’anguria è tra i frutti più ricchi di acqua, anche se dato il suo elevato contenuto zuccherino va consumata nelle giuste dosi, non oltre i 400 grammi al giorno.

Meglio fare più pasti al giorno

Un altro consiglio è quello di fare almeno 5 pasti al giorno e di dimensioni ridotte. Questo perché pasti abbondanti renderebbero difficile la digestione aumentando la temperatura corporea.

Ancora è importante anche la tipologia di alimenti scelti, infatti meglio evitare alimenti troppo grassi e iperproteici. In quanto la loro digestione richiederebbe tempi più lunghi ed un dispendio energetico superiore che aumenterebbe la temperatura corporea. Anche la colazione come sempre ha la sua importanza infatti meglio evitare il consumo di alimenti troppo ricchi grassi e zuccheri e poveri di energia come croissant, brioche, succhi di frutta e preferire alimenti come semi di Chia, un velo di burro di frutta secca, mirtilli, fragole, lamponi e una fetta di pane di integrale.

Meglio evitare il consumo di bevande alcoliche che aumenterebbero la temperatura corporea, oltre a rendere difficile la digestione. In più ricordiamo che sarebbe opportuno non consumare alcool durante le esposizioni solari in quanto l’alcool tende a disidratare il corpo. Anche il consumo di caffè andrebbe ridotto durante i periodi di eccessivo caldo, in quanto esattamente come l’alcool favorirebbe una disidratazione dell’organismo.

Dunque ecco cosa mangiare con il caldo afoso in estate per rimanere in salute ed avere le giuste energie per svolgere le azioni quotidiane.

