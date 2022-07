Il mondo dell’astronomia è molto ampio. Noi siamo abituati al nostro zodiaco, caratterizzato dai 12 segni zodiacali che vanno dall’Ariete ai Pesci. Non tutte le culture, però, utilizzano lo stesso metodo. Esistono infatti altri sistemi per predire il futuro e interpretare i segni del cielo. Tutto è relativo. Solo per fare un esempio pratico, noi consideriamo la cifra 17 funesta e porta sfortuna. In alcune culture asiatiche, come quella cinese e coreana, le cifre porta sfortuna sarebbero invece altre.

L’oroscopo cinese è piuttosto diffuso. Ma anche l’oroscopo Maya è interessante. D’altra parte, ci riferiamo ad una delle civiltà più antiche e affascinanti. L’epoca dei Maya risale al 2000 a.C. e questa civiltà stanziava nella zona meridionale del Messico. I Maya ci hanno lasciato numerose testimonianze, anche artistiche. Andiamo a scoprire insieme cosa prospetta questo oroscopo per l’estate, secondo la loro tradizione.

Secondo l’oroscopo Maya, l’estate 2022 segnerà la svolta per questo fortunato segno travolto da amore, soldi e successo

Dopo anni faticosi, una grande fortuna sta per travolgere il segno del Falco. Per intenderci, a questo segno appartengono i nati nel periodo compreso tra l’8 febbraio e l’8 marzo. Per questi soggetti, questo 2022 è particolarmente fortunato, soprattutto in ambito affettivo e sentimentale. In questi mesi centrali dell’anno le coppie stabili vedranno il loro amore crescere e consolidarsi. Entro l’anno si concretizzeranno progetti importanti, come nozze, convivenze e bebè. La stella dell’amore proteggerà il segno del Falco. Per questo, chi è single potrebbe finalmente incontrare la persona giusta con cui dare inizio ad una meravigliosa storia d’amore.

Per quanto riguarda gli affari, dopo un inizio anno un po’ deludente, caratterizzato da incomprensioni con colleghi e superiori, le cose finalmente torneranno a funzionare per il verso giusto proprio in piena estate. Chi è alla ricerca di una nuova occupazione riceverà proposte interessanti. Chi invece rimarrà nello stesso posto, vivrà un clima più rilassato, anche perché riceverà le giuste gratificazioni, anche in termini economici. La fortuna continuerà a splendere sopra la testa dei nati sotto questo segno. Questi potranno quindi vivere un po’ più sereni, mettendo da parte ansie e preoccupazioni.

È il momento giusto per fare progetti

È proprio il momento giusto per fare progetti e vivere anche un po’ leggeri e spensierati. In arrivo dei bei guadagni senza faticare tanto. Si prospettano inoltre collaborazioni interessanti con nuovi clienti esteri. Ciò darà l’occasione per unire l’utile al dilettevole, organizzando interessanti trasferte all’estero, che possono tramutarsi in long weekend, magari da condividere insieme alla persona amata. Chi ama puntare al Lotto o tentare la sorte col gioco può azzardare qualche puntatina anche un po’ alta perché la fortuna lo assiste. Chi ha buon fiuto può anche intraprendere investimenti di tipo finanziario o immobiliare. Dunque, secondo l’oroscopo Maya, l’estate 2022 segnerà la svolta decisiva per il segno del Falco.

