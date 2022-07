L’anguria è un cocomero dalle grandi dimensioni caratterizzato da un colorito interno rosso intenso e da una buccia striata, nella quale si alternano venature di verde. È uno dei frutti più gettonati della bella stagione per il suo elevato contenuto di acqua e per la sua consistenza fresca, quasi simile ad una granita.

Amata da grandi e piccini, l’anguria è un frutto che caratterizza i mesi estivi, commestibile al 100%, infatti non si butta via niente, neppure la buccia. Perfetta da consumare come fonte idrica ma anche per fare il pieno di vitamine e sali minerali, come il potassio. Inoltre, possiede un elevato contenuto di licopene un antiossidante dalle innumerevoli proprietà benefiche per la salute umana.

Questo delizioso ed amabile frutto rientra però a far parte degli alimenti più demonizzati tra le false credenze alimentari. Infatti, molti sono convinti che, dato il suo sapore zuccherino, l’anguria faccia ingrassare, a tal proposito cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.

Quanti grammi di anguria dovremmo mangiare al giorno per non ingrassare e 3 trucchetti per sceglierla dolce

Secondo numerose evidenze scientifiche il consumo di frutta nel tempo è associato ad un mantenimento del peso corporeo, inoltre il suo consumo ridurrebbe i rischi a livello cardio metabolico e preverrebbe alcune condizioni neurodegenerative.

Tornando all’anguria, è un frutto costituito per il 90% di acqua e sali minerali, che andrebbe consumata in una porzione giornaliera di non oltre i 400 grammi. Inoltre, possiamo scegliere di consumarla assoluta o ancora meglio se accompagnata da proteine e grassi.

Ebbene, ecco quanti grammi di anguria dovremmo mangiare al giorno per non ingrassare.

3 trucchetti per sceglierla matura e buona

Per scegliere un’anguria matura e dolce, dal gusto zuccherino ma non malandata, ecco 3 trucchetti efficaci da conoscere.

La prima cosa a cui prestare attenzione è il colore della buccia, che al contrario di quello che si pensa dovrà essere scuro e opaco. Quindi, attenzione a farsi ingannare dalle bucce verdi e brillanti.

Un altro trucchetto riguarda le striature che caratterizzano questo frutto. Infatti, più sono ravvicinate e più l’anguria avrà un sapore più intenso. Inoltre, anche la presenza del picciolo secco è indice di buona maturazione. Mentre la presenza eventuale di residui di fiori sul picciolo, indica che il frutto è ancora immaturo.

Infine prima di acquistarla meglio bussare sulla sua superficie. Se il rumore sarà sordo e vuoto il frutto è maturo al punto giusto.

