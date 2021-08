Uno dei più grandi piaceri della cucina è quello di poter realizzare delle pietanze gustosissime partendo dai prodotti della terra. Il modo più etico e salutare di mangiare ortaggi e verdure è quello di seguire sempre la loro stagionalità.

Per questo motivo, in questa ricetta, vedremo come valorizzare le regine di questa stagione, ossia zucchine e melanzane. Infatti, pochi sapranno resistere a questi deliziosi involtini di zucchine e melanzane da 10 e lode.

Ingredienti per gli involtini

1 melanzana;

3 zucchine;

70 grammi di parmigiano (grattugiato);

150 millilitri di passata di pomodoro;

scamorza.

Ingredienti per il ripieno

250 grammi di carne tritata;

80 grammi di parmigiano (grattugiato);

50 grammi di pangrattato;

1 panino raffermo;

mezzo bicchiere di latte;

1 uovo (medio).

Pochi sapranno resistere a questi deliziosi involtini di zucchine e melanzane da 10 e lode

Innanzitutto, per ottimizzare i tempi, iniziamo a tagliare il pane raffermo a cubetti ed immergiamoli nel latte caldo per 30 minuti.

Dopo di che, laviamo bene le zucchine e le melanzane, eliminando anche le rispettive estremità.

Procediamo, quindi, a tagliarle entrambe per il lato lungo, cercando di mantenere lo stesso spessore per ogni fetta.

A questo punto non dobbiamo dimenticare di spurgare le melanzane per eliminare l’acqua di vegetazione.

Quindi poniamo le fette in uno scolapasta con del sale grosso, per almeno una ventina di minuti.

Trascorso il tempo necessario, grigliamo le fette di melanzane e zucchine su una piastra ben unta di olio EVO. Una volta cotte da entrambi i lati, saliamole e lasciamole raffreddare.

Ora possiamo preparare le nostre polpettine che fungeranno da ripieno dei nostri involtini.

Strizziamo quindi il pane precedentemente messo in ammollo ed aggiungiamolo alla carne macinata. In seguito, inseriamo il parmigiano grattugiato, l’uovo, il pangrattato, un trito di aglio e prezzemolo e del sale.

Amalgamiamo tutti gli ingredienti con le mani ed estraiamo dal composto delle polpette.

Siamo pronti per l’ultima operazione

Ora prendiamo una pirofila ed aggiungiamo una base di passata di pomodoro, precedentemente aromatizzata con basilico, sale ed olio EVO.

Su un piano da lavoro, invece, prepariamo gli involtini. Stendiamo una fetta di melanzana ed adagiamo sopra di esse le fette di zucchine. Dopo di che inseriamo due polpettine ed arrotoliamo partendo da uno dei due lembi esterni di melanzana. Chiudiamo l’involtino con un paio di stuzzicadenti ed adagiamoli sulla passata di pomodoro.

Una volta finito, irroriamo con olio e parmigiano grattugiato ed inforniamo a 180 gradi per 30 minuti.

Trascorso questo tempo, estraiamo gli involtini, adagiamo una fetta di scamorza su ognuno di essi ed inforniamo per altri 15 minuti.