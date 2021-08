Se la chiusura di agosto sarà la più alta della storia allora le azioni Carel Industries potrebbero salire di circa il 115%. Ci sono, infatti, tutte le condizioni sia dal punto di vista grafico che da quello societario affinché il titolo possa continuare la sua corsa al rialzo.

Come già scritto in un precedente report, il titolo Carel industries si trova sempre in una situazione di sopravvalutazione. Questo, però, non gli impedisce di continuare ad aggiornare i suoi massimi storici. Tutto ciò accade quando l’azienda continua a macinare risultati importanti come quelli relativi al primo semestre del 2021.

I ricavi sono stati in aumento del 25,9% rispetto ai primi sei mesi del 2020 (+28% a cambi costanti) e questo potrebbe essere scontato. La cosa importante è che sono stati superiori del 21,4% anche rispetto ai primi sei mesi del 2019. Una bella prova di forza di Carel Industries che ha mostrato un EBITDA consolidato in crescita del 42,9% rispetto ai primi sei mesi del 2020. Il risultato netto consolidato è stato pari a 26,8 milioni, in aumento del 64,4% rispetto al 2020.

Se la chiusura di agosto sarà la più alta della storia allora le azioni Carel Industries potrebbero salire di circa il 115%: le indicazioni dell’analisi grafica

Carel Industries (MIL:CRL) ha chiuso la seduta del 23 agosto a 25,75 euro in rialzo del 2,59% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezioni in corso è rialzista e ormai non ha più ostacoli lungo il percorso rialzista che porta al I obiettivo di prezzo in area 28,30 euro. Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento degli altri obiettivi di prezzo indicati nel riquadro rosso. Da notare come il raggiungimento del III obiettivo di prezzo porterebbe a una performance di circa l’80% rispetto ai livelli attuali.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 22,65 euro farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Anche sul mensile una chiusura superiore a 28,4 euro rafforzerebbe lo scenario rialzista che vede le quotazioni diretto verso area 55 euro per un potenziale rialzo di circa il 115%.

Time frame mensile