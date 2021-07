La melanzana è uno degli ortaggi più utilizzati in cucina, soprattutto durante la sua stagione di raccolta, ossia l’estate.

Quando pensiamo ad una melanzana, quasi sicuramente la immagineremo con la buccia di colore viola e con una forma lunga, o tondeggiante.

In realtà, esiste una varietà di melanzana che davvero in pochi conoscono, che si differenzia per colore e bontà. Infatti, quasi nessuno le compra mai ma sono queste le migliori melanzane in circolazione: quelle bianche.

Differenza tra melanzana viola e bianca

Tra la melanzana viola, di cui ormai abbiamo scoperto ogni segreto, e quella bianca, intercorrono diverse differenze.

La prima, e la più evidente, sta nel colore e nella consistenza della buccia.

Le melanzane bianche hanno, infatti, una pelle più liscia, lucente e sottile, che le rende perfette per cotture al forno, al vapore, o fritte.

Anche a livello di dimensioni, di solito, quelle bianche sono più piccole rispetto alle melanzane viola, e tendono ad essere più tondeggianti.

All’interno la polpa è bianca, contiene pochi semi ed ha un sapore meno amarognolo e più delicato di quelle viola. Tuttavia, mantiene comunque quel tipico sapore piccantino.

Inoltre, la polpa è anche più compatta ed assorbe minori quantità di olio.

Nonostante sia effettivamente più dolce e saporita di quella classica, non è così facile trovare la melanzana bianca nei supermercati. Infatti, è più diffusa nelle regioni del Sud Italia, dove le temperature più alte consentono una maggiore resa.

Data la scarsa disponibilità in commercio, molti appassionati di giardinaggio preferiscono coltivarle in casa, nei propri orti.

Anche in questo senso, sono più facili da gestire rispetto a quelle classiche, perché sono più robuste e resistenti.

Proprietà e benefici

Come le melanzane viola, anche quelle bianche vantano incredibili proprietà benefiche per l’organismo.

La melanzana bianca, grazie al suo elevato apporto di acqua, è depurativa e diuretica.

Contiene anche molte vitamine che aiutano a combattere stanchezza ed affaticamento tipicamente estivi. Ed infine, avendo poche calorie e moltissime fibre, sono ideali per chi soffre di stitichezza.