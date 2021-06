Le zucchine sono ortaggi che fanno bene alla salute, dal momento che sono ricche di vitamine e sali minerali, e contengono pochissimi grassi e calorie.

Per questo motivo noi di ProiezionidiBorsa le abbiamo inserite anche tra le “5 verdure da mangiare in estate per superare alla grande la prova costume”.

Oltre a ciò, esse sono veramente versatili in cucina e si possono utilizzare sia in ricette semplici che elaborate.

Lo scopo di questo articolo è di far vedere ai nostri Lettori come valorizzare questo ortaggio in maniera semplice e gustosa. Infatti, sarà davvero difficile resistere a questo sfizioso contorno di zucchine da servire anche come aperitivo.

Una marinatura perfetta

Fra i tanti modi di preparare questo ortaggio spicca la marinatura, che possiamo fare con le zucchine cotte o crude.

Nel prossimo paragrafo vedremo tutti i passaggi necessari per entrambe le preparazioni, che possiamo poi servire e mangiare in un’infinità di modi.

Ad esempio, possiamo inserirle in un bel panino con mozzarelle ed affettati. Oppure accompagnate con delle bruschette croccanti e qualche formaggio spalmabile. O ancora come contorno da affiancare sia alla carne che al pesce.

Difficile resistere a questo sfizioso contorno di zucchine da servire anche come aperitivo

Ora vediamo come preparare le zucchine maritate crude, che è quella che ci impiegherà meno tempo.

Infatti, dopo averle lavate per bene e tagliate a fettine sottili, basterà inserirle in una pirofila e condirle con la marinatura. Quest’ultima sarà composta da olio EVO, sale, pepe, aceto ed erbe aromatiche. Al posto del sale possiamo aggiungere in alternativa la salsa di soia. Dopo aver marinato in frigorifero per un paio di ore possiamo servire.

Per preparare delle ottime zucchine marinate cotte, anche qui non dobbiamo fare altro che lavarle e tagliarle a fettine. Poi adagiamole su una griglia già calda, cuocendole 2/3 minuti per lato con un filo d’olio per non farle attaccare.

Una volta raffreddate, poniamole in una pirofila e condiamole con un trito di erbe aromatiche, aglio, pepe rosa, olio EVO, aceto e sale.

Dopo di che copriamo con una pellicola trasparente e lasciamo riposare in frigo per un’ora.