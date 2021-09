Mangiare sano è fondamentale per un corretto stile di vita. Alimentarsi in maniera sana e fare attività fisica permettono, infatti, di mantenere il peso forma, una delle condizioni basilari per evitare il sopraggiungere di numerose patologie.

Mangiar sano, tuttavia, non significa dover fare enormi rinunce e limitarsi a tristi insalatine scondite. Con i giusti accorgimenti possiamo concederci anche qualche dolce coccola, come i golosi biscotti di cui stiamo per parlare. Infatti, pochi li preparano ma questi deliziosi biscotti sono una vera miniera di nutrienti preziosi.

Si tratta dei biscotti realizzati con farina di ceci. I vegani molto probabilmente già li conoscevano. Il grande pubblico, invece, ne è venuto a conoscenza solo recentemente perché Mulino Bianco li ha commercializzati da pochi mesi col simpatico nome di Cecille.

Preparati con farina di ceci, questi frollini sono ricchi di fibre e proteine. La ricetta originale del noto marchio prevede l’aggiunta di cacao e scorza di arancia, due aromi che insieme stanno divinamente. Se li si prepara a casa, possiamo ovviamente sbizzarrirci con varianti e aggiunte.

Vediamo la ricetta per la base.

Ingredienti per 20 biscotti circa

140 gr di farina di ceci;

50 gr di zucchero, meglio se integrale di canna;

50 ml di olio di semi;

60 ml di acqua;

20 gr di farina di cocco.

Procedimento

In una padella antiaderente ben calda far tostare la farina di ceci facendo attenzione a non farla bruciare. Nel frattempo, in un frullatore, ridurre in grani finissimi lo zucchero di canna.

Una volta che la farina di legumi sarà raffreddata, unire la farina di cocco, lo zucchero, l’acqua e l’olio. Dovremo ottenere un impasto liscio e morbido. Stenderlo su un foglio di carta da forno fino ad avere uno spessore di non oltre 5 mm.

Utilizzando formine a piacere, ricavare i nostri biscotti. Prelevarli con delicatezza e adagiarli su una teglia o sulla placca del forno debitamente ricoperti con carta da forno e far cuocere in forno già caldo (180°C) per circa 10 minuti.

Idee per varianti

Come anticipato, la ricetta originale prevede l’aggiunta di cacao e scorze d’arancia.

Ognuno però può aggiungere all’impasto gli aromi che preferisce. Qualche idea? Succo di limone, cannella in polvere, essenza di vaniglia, zenzero candito, mandorle o nocciole tritate, noci e gocce di cioccolato fondente. Le possibilità sono davvero infinite basta solo liberare la fantasia.

I biscotti con farina di ceci hanno una consistenza friabile. Si conservano 1 settimana circa in recipienti ben chiusi. Vanno benissimo i classici contenitori di vetro o i barattoli di latta.