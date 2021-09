Ogni giorno, quando ci mettiamo alla guida della nostra auto, compiamo tutti i gesti in automatico. Non ci pensiamo neanche più, perché tutto ci viene naturale, come se l’avessimo sempre fatto.

Il problema è che, tra queste azioni, compiamo anche qualche errore che potrebbe costare davvero caro alla nostra auto. La maggior parte di noi li fa, ma non se ne accorge neanche. E il risultato è che la nostra vettura si rovinerà prima del tempo, e saremo noi stessi a danneggiarla. Ad esempio, uno degli errori più frequenti è di non controllare la pressione degli pneumatici. Quanti di noi lo fanno con regolarità, approfittando anche del servizio gratuito offerto dalle stazioni di rifornimento?

Eppure da questo dipende la stabilità dell’auto, quindi la sicurezza delle persone a bordo, oltre che i consumi di carburante e la longevità del veicolo. Ma ci sono altri errori che commettiamo quotidianamente senza accorgercene. Scopriamoli insieme.

Guai in vista per chi fa questo errore diffusissimo in auto perché la sta distruggendo

La tecnologia ci ha cambiato la vita. Basti pensare a quanto, ogni giorno, utilizziamo l’auto o il cellulare. Il problema è che, quando usiamo questi mezzi, commettiamo errori di cui non ci rendiamo neanche conto.

Quanti di noi, ad esempio, spengono il cellulare prima di metterlo in carica? Quasi nessuno probabilmente, eppure ci sono brutte notizie per chi carica il proprio smartphone quando è acceso.

Per l’auto, invece, il discorso cambia. L’errore più comune è tenere la mano sul cambio anche quando non serve. Lo facciamo per abitudine, o per eccessiva rilassatezza, ma chissà quante volte lasciamo la mano sul cambio senza neanche accorgercene. Il problema è che la pressione costante su questa parte dell’auto ne causerà l’usura eccessiva e anticipata e, quindi, la danneggeremo. Ma non è tutto.

Con questo errore roviniamo la frizione

Quando siamo fermi al semaforo, tendiamo a premere il piede sulla frizione, anche se non serve. Il problema è che, con questo errore, la frizione si usurerà prima del tempo, e cambiarla ci costerà davvero parecchi soldi. E infatti ci sono guai in vista per chi fa questo errore diffusissimo in auto perché la sta distruggendo.

Facciamo la benzina quando capita…

Quante volte abbiamo visto accendersi la spia del serbatoio della benzina quasi vuoto, ma abbiamo continuato a guidare? Avremo sperato che la benzina rimasta fosse sufficiente, continuando a guidare come niente fosse. Invece, avere poca benzina può causare parecchi problemi. In particolare, i freni potrebbero essere troppo sollecitati e il volante potrebbe diventare pesantissimo. Facciamo attenzione, quindi, ad evitare questi errori molto comuni, che potrebbero danneggiare pesantemente la nostra auto.

