Le patatine fritte sono quella cosa che raramente finisce sulla lista della spesa, ma quasi sempre mettiamo nel carrello. Certo, chi ha il tempo predilige l’acquisto di patate fresche e poi se le frigge a casa o se le fa al forno, magari seguendo questa ricetta. Tuttavia, capita davvero a tanti di comprare le patatine fritte e poi metterle nel congelatore. Per una cena veloce e rapida sono ottime e piacciono proprio a tutti.

Nel bancone dei surgelati ce ne sono, però, moltissime e tutte diverse. Scegliere quelle giuste è un’impresa ardua e affidarsi agli esperti del settore è l’unica cosa da fare. Infatti, pochi sanno che tra le migliori patatine surgelate da comprare al supermercato ci sono quelle italiane. Vediamo quali sono.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Un po’ di storia del prodotto

L’istituto italiano alimenti surgelati ha recentemente pubblicato un articolo in cui sottolinea alcuni aspetti legati al commercio e alla produzione di patatine fritte.

Infatti, pare che questa preparazione sia nata in Belgio. Anche se in inglese si chiamano “patatine fritte francesi”, sembra che sia la parte francofona del Belgio ad aver il merito di averle cucinate per la prima volta. A Namur, capitale della storica regione della Vallonia, c’è un manoscritto che rimonta a fine Settecento le patate venivano fritte al posto del pesce. In inverno, infatti, quando l’acqua del fiume Mosa gelava, non si potevano più pescare i pesci e dunque gli abitanti del luogo avevano ideato questa innovazione.

Secondo i francesi, invece, le patatine fritte hanno visto la luce del sole durante la rivoluzione francese. Sullo storico ponte nuovo di Parigi dei venditori ambulanti vendevano questa pietanza ai rivoluzionari, a prezzo contenuto. Siano francesi o belga, le patatine fritte nella variante surgelata sono, però, sicuramente americane. In particolare, è il Canada e la famiglia McCain ad averle commercializzate per prima. Questo marchio resta ancora oggi uno dei più importanti al Mondo.

Pochi sanno che tra le migliori patatine surgelate da comprare al supermercato ci sono quelle italiane

Secondo l’’Istituto Italiano Alimenti Surgelati, però, noi italiani non siamo assolutamente da meno. La famiglia Pizzoli, infatti, a inizio Novecento ha realizzato un’intera industria che produceva e produce le patatine fritte. L’istituto in questione le considera tra le migliori in circolazione, vista la loro convenienza e il loro ottimo rapporto qualità prezzo. Il consumatore finale può poi scegliere di prepararle al forno o fritte, seguendo il suo gusto personale.

Approfondimento

Come trasformare le patate in un piatto gourmet con questa sorprendente ricetta