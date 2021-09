Siamo i primi a cercare gli sconti impossibili ovunque, ma spesso quelli veritieri e più convenienti sono da sempre a nostra disposizione. Varie convenzioni prevedono per alcune categorie di persone delle offerte vantaggiose ed esclusive. È il caso degli studenti, al primo posto fra i beneficiari di queste iniziative su prodotti di ogni tipo. Elettronica, sport, moda, treni e aerei fra le scelte più comuni, per le quali è possibile riscattare dei codici promozionali dedicati.

Sconti del 50% su abbonamenti a servizi digitali

Alcune offerte le abbiamo già illustrate nel dettaglio in diversi articoli. La maggior parte di queste sono riservate ai soli studenti universitari, poiché è fatta esplicita richiesta della e-mail d’ateneo come requisito principale. Come, ad esempio, questi capi d’abbigliamento e computer portatili a prezzi stracciati con i super sconti dedicati agli studenti.

Altre iniziative provengono da marchi internazionali, con sconti su abbonamenti e prodotti fino al 50%. Anche se spesso gli studenti non sanno di aver diritto a queste strepitose offerte su prodotti Apple, Amazon e Google.

Esistono, poi, una serie di promozioni su cultura, viaggi e istruzione di cui pochissimi sono a conoscenza. Treni, aerei, musei, libri e tanto altro ancora se possediamo questa carta offerta dal Ministero dell’Istruzione. Vediamo di cosa si tratta, a chi è rivolta e quali sono gli sconti dedicati.

Davvero in pochissimi conoscono questo sconto del 20% per viaggiare sui treni italiani

La carta offerta dal Ministero dell’Istruzione a tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado si chiama “IoStudio”. Non solo è emessa gratuitamente dallo Stato, ma può essere utilizzata anche come PostePay per effettuare pagamenti e ricariche. Prevede, inoltre, numerosi sconti su telefonia, vacanze studio, tecnologia e materiale di natura culturale.

Spiccano fra le offerte dedicate quelle relative ai viaggi su treno, nave e aereo. Peccato che davvero in pochissimi conoscono questo sconto del 20% per viaggiare sui treni italiani. Utilizzando il numero della carta IoStudio, infatti, possiamo accedere al 20% di sconto su Trenitalia. In particolare, la promozione riguarda la Tariffa Base su Frecce e Intercity Giorno e Notte. Esclusi dall’iniziativa restano i treni Regionali, così come i servizi Executive sulle Frecce e le vetture Excelsior.

Accedere all’offerta è semplicissimo. Andando sul sito di Trenitalia e scegliendo il treno desiderato clicchiamo su Altre Offerte. Dopo di che cerchiamo e clicchiamo l’opzione “IO STUDIO – MIUR” sotto la tabella “Offerta”.

Italo, 10% in meno

Grazie alla Carta dello Studente, possiamo accedere ad uno sconto del 10% sui treni Italo per viaggiare in ambiente Smart. Tuttavia, l’offerta è attualmente in fase di aggiornamento e, quindi, non disponibile, ma potrebbe ritornarlo a breve.