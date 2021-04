Le patate sono quell’alimento che può essere sia estremamente popolare sia estremamente raffinato. Arrivato con le caravelle di Cristoforo Colombo in Europa, dall’epoca moderna in poi si è diffuso in tutto il Vecchio Continente e ha conquistato tutti i palati.

Popolare? Sì, perché oltre ad essere molto diffuse, le patate hanno anche un prezzo accessibile a ogni tipo di portafoglio.

Raffinato? Anche, proprio come spieghiamo Noi di ProiezionidiBorsa in questo articolo. L’importante è non sottovalutarle mai le patate, mai pensare che siano un alimento semplice da preparare. Anche perché, consumarle crude, è un peccato contro l’umanità.

Tuttavia, c’è un aspetto che noi italiani non solo ignoriamo, ma che aborriamo anche. Siamo un popolo mediterraneo, in cui l’olio di oliva è usato per praticamente tutte le preparazioni. Le patatine fritte le friggiamo o in olio di oliva o in olio di semi di girasole. L’olio è centrale nella nostra tradizione gastronomica, ma questo può rivelarsi un forte limite.

Infatti, almeno per una volta, possiamo cambiare la nostra concezione della cucina. Ecco quel tocco di classe in più per cucinare patate al forno o in padella croccantissime e morbide.

Il tocco di classe

Come abbiamo detto, le patate le abbiniamo spesso, per non dire quasi sempre, all’olio di oliva. Certo, se facciamo il purè di patate usiamo anche del latte, ma la consideriamo come un’eccezione alla regola generale.

In realtà, dalla Francia possiamo copiare questa grandiosa preparazione. Sia che prepariamo le patate al forno, sia che le facciamo saltare in padella, dovremmo provare ad usare il burro. Meglio ancora se usassimo quello salato, che darebbe alle patate quel gusto più importante.

Se mettiamo una piccola noce di burro sulle patate nella teglia del forno, il risultato sarà davvero incredibile. Per le patate saltate in padella, vale un discorso molto simile. Proviamoci! Ecco quel tocco di classe in più per cucinare patate al forno o in padella croccantissime e morbide.