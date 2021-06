Mangiare in maniera sana e fare esercizio fisico in maniera abituale sono due ottimi ingredienti per il benessere dell’organismo e della mente. “Mens sana in corpore sano” dicevano i nostri antichi padri. Se a al nostro regime dietetico di base sano, aggiungiamo alimenti mirati che secondo tantissimi esperti prevengono malattie importanti, il nostro corpo ci ringrazierà.

I consulenti di ProiezionidiBorsa più volte hanno consigliato alimenti adatti a risolvere o a prevenire disturbi anche importanti. Come ad esempio nell’articolom “Ne bastano 2 cucchiai al giorno per purificare le arterie e avere capelli splendenti”. Gli esperti di ProiezionidiBorsa quest’oggi illustreranno quanto sia importante inserire nel regime alimentare questo alimento, ancora sottovalutato da tanti. È spesso snobbato ma questo pesce è il miglior alleato del cervello per bambini e anziani. In particolare si tratta del pesce di lago, da molti bistrattato ma in realtà molto importante per il cervello e per il sistema nervoso.

Quando si parla di dieta e di alimenti importanti non si fa altro che parlare degli omega-3, di quanto il pesce azzurro sia importante per i suoi elevati contenuti. Come ad esempio nell’articolo “Questo pesce economico vale oro perché è straordinario per le ossa e cuore”. Ma in realtà, il pesce di lago è altrettanto importante. Infatti è ricco di acidi grassi polinsaturi che rivitalizzano le cellule del sistema nervoso. E secondo gli esperti, grazie alle loro proprietà, diminuiscono il rischio della malattia di Alzheimer e demenza senile. Il pesce di lago è davvero un rigeneratore del cervello.

Peraltro, il pesce di lago oltre ad avere un gusto saporito, è anche più digeribile del pesce di mare. È ottimo quindi anche per chi segue regimi ipocalorici e ha problemi di digestione. Inoltre è anche molto più economico del pesce marino, ma non per questo è un pesce povero. Infatti seppur economico è ricco di proprietà nutritive ed è un ottimo alleato per il nostro cervello e sistema nervoso. Ottimo quindi sia per bambini che per anziani. Per mantenere le sue proprietà nutritive il miglior modo per cucinarlo è al forno, alla griglia o al cartoccio.