In Italia l’ipertensione arteriosa è un problema molto diffuso. Essa, infatti, colpisce in media il 33% degli uomini e il 31% delle donne. Il fenomeno non può essere sottovalutato, infatti se si mantiene alta a lungo può arrecare gravi danni alla salute.

La pressione costantemente superiore a 130/80, aumenta il rischio di infarti, ictus. Le prime regole da seguire per abbassarla, sono: non fumare, fare attività fisica regolare e controllare il peso corporeo. Quest’ultimo aspetto va di pari passo con un’alimentazione sana e corretta. Ma ecco i metodi naturali per abbassare la pressione quando questa raggiunge livelli da shock!

La dieta giusta

Ebbene, poiché la dieta gioca un ruolo fondamentale, partiamo dall’indicare una soluzione naturale per tenere a bada la pressione. Si tratta della cosiddetta dieta DASH, che è un modello alimentare pensato proprio per questo problema, e di cui ci siamo già occupati in questo precedente articolo.

Essa consiste nel seguire il seguente regime:

evitare cibi fritti;

mangiare molta verdura, frutta e latticini a basso contenuto di grassi;

mangiare alimenti ricchi di potassio, magnesio e calcio;

evitare alimenti ad alto contenuto di grassi saturi. Si pensi a carni grasse, latticini interi e oli tropicali come cocco e palma.

inserire nella dieta cereali integrali, pesce, pollame e noci, in quantità moderate;

limitare l’assunzione di sale, nonché bevande e dolci zuccherati.

Ecco i metodi naturali per abbassare la pressione quando questa raggiunge livelli da shock!

Inoltre, esistono 8 alimenti che, unitamente alla dieta DASH, aiutano ad abbassare la pressione. Essi sono: mirtilli, noci, succo d’arancia al 100%, anguria. Poi, pesce azzurro (pesce spada, sardine, acciughe, merluzzo, sgombro, aringa) ma anche grasso come salmone e trota.

Ancora, sempre da inserire nella dieta: lenticchie, yogurt e curcuma.

Ebbene, certamente, seguendo questi consigli, otterremo significativi risultati sul contenimento della pressione arteriosa. Il tutto accompagnando il trattamento alimentare, quando occorre, con i farmaci prescritti dal medico.

