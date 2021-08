Ci sono alcuni cibi che a volte passano inosservati e di cui non teniamo sempre conto. Sarà per il gusto, che magari non è il nostro preferito, o perché sono più difficili da trovare. Fatto sta che, nonostante molti di noi spesso cerchino ricette e sapori nuovi, tendiamo a non includere nella nostra lista della spesa alcuni alimenti. Ma così facendo commettiamo un importante e grossolano errore. Infatti, dovremmo iniziare a scegliere i cibi che mettiamo in tavola anche basandoci sulle loro proprietà. E, soprattutto, dovremmo studiare attentamente le conseguenze positive che questi alimenti possono avere sul nostro organismo.

Quasi nessuno la compra ma questa erba aromatica può essere formidabile per la nostra salute

Oggi vogliamo parlare proprio di un alimento che alcuni snobbano a volte, ma che può essere davvero formidabile per il nostro organismo. Stiamo parlando, in parole brevi, del coriandolo. Avevamo già accennato ad alcune formidabili proprietà di questa spezia in un nostro precedente articolo. Basterà leggere “Un alimento insospettabile combatte il colesterolo, la glicemia alta e il metabolismo lento” per conoscerle tutte nel dettaglio. Ma oggi vogliamo presentarne un’altra davvero interessante, che sicuramente non potrà lasciarci indifferenti.

L’olio essenziale di coriandolo è un potentissimo battericida, perfetto quindi per questo periodo

Vediamo oggi, quindi, un’altra proprietà davvero interessante del coriandolo. In uno studio pubblicato sul Journal of Medical Microbiology, abbiamo la possibilità di notare una sua caratteristica davvero fantastica. L’olio essenziale di questo alimento, infatti, ha una fortissima proprietà battericida e antimicrobica. Questo vuol dire che, soprattutto nel periodo che stiamo affrontando, un elemento del genere potrebbe tornarci davvero utile.

Perciò, è giusto dirlo, le sue proprietà non sono assolutamente da sottovalutare. Dunque, bisogna solo conoscere a fondo le fantastiche caratteristiche del coriandolo. Infatti, quasi nessuno la compra ma questa erba aromatica può essere formidabile per la nostra salute. Da oggi, sicuramente, con tutte queste informazioni, potremo portare avanti le nostre compere in modo più consapevole. E, soprattutto, avremo un elemento in più per sapere come proteggere la nostra salute e il nostro benessere.