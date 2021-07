Esercizio fisico e allenamento sono d’importanza assoluta per preservare il proprio fisico. La salute passa anche da come trattiamo e curiamo sia il corpo che la mente. In questo campo lo sport è maestro ed è la terapia ideale anche per chi soffre di problemi particolarmente gravi.

Gli esperti ci dicono infatti che malattie degenerative come le forme di demenza si possono limitare o prevenire grazie ad uno sport in particolare. È un’attività che in realtà tutti conosciamo e diffusa da parecchio tempo anche in Italia. Ecco dunque svelato lo sport per tutti che sveglia la mente e previene demenza e Alzheimer.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Una malattia diffusa ma che si può bloccare

L’Alzheimer e le forme di demenza purtroppo non sono dei casi isolati. Queste patologie del cervello sono in crescita costante e affliggono tantissime persone. Secondo il Rapporto Mondiale Alzheimer, già nel 2015 ben 46,8 milioni di persone nel mondo soffrivano di demenza.

Sconfiggere questa malattia non è impresa facile, visto che ancora oggi non vi sono cure certe disponibili. In ogni caso possiamo provare almeno a limitarla o addirittura prevenirla. Al riguardo ci possono essere utili poche ma sane abitudini quotidiane. Tra queste una buona interazione sociale, la cura del cuore, l’allenamento mentale e una dieta più ricca di vegetali.

Svelato lo sport per tutti che sveglia la mente e previene demenza e Alzheimer

Se è vero che la sana attività fisica può ridurre il rischio di contrarre malattie, uno sport in particolare si rivela l’arma vincente per combattere le disfunzioni cognitive. Secondo gli esperti non è altro che il ping pong.

Praticando questa attività adatta a persone di ogni età stimoleremo sia il corpo che la mente. Tra i tanti benefici del ping pong vi sono l’aumento della concentrazione, la crescita della coordinazione di mani e occhi e lo stimolo delle funzioni cognitive. È per questo motivo che anche una ONLUS britannica sembra si stia impegnando per distribuire nelle case di cura dei tavoli da ping pong.

Se il tema ci sta particolarmente a cuore si consiglia questa lettura al riguardo per approfondire.