Continua il viaggio di ProiezionidiBorsa alla scoperta dei prodotti naturali che possono portare incredibili benefici all’organismo. Qualche giorno fa abbiamo scoperto che “pochi lo bevono ma questo tè è il migliore per abbassare la glicemia e prevenire i tumori”. Oggi ci concentreremo invece su un tipo di peperoncino molto particolare e sempre più diffuso anche nelle nostre zone: lo Jalapeno. Ma pochi sanno che questi peperoncini sono fenomenali per proteggere lo stomaco e abbassare il colesterolo. E il segreto è tutto nella capsaicina e nella Vitamina C due sostanze dalle proprietà curative davvero straordinarie.

Lo Jalapeno è un peperoncino tipico dell’America Centrale ma da molti anni è arrivato sulle nostre tavole. Ed è decisamente una bella notizia.

Gli Jalapenos contengono una incredibile quantità di sostanze utili per la nostra salute e per proteggerci da malattie e patologie molto diffuse. Innanzitutto sono un concentrato di Vitamina C: 100 grammi coprono quasi il doppio del fabbisogno giornaliero di questa vitamina.

Questi peperoncini contengono anche una molecola particolarmente utile per proteggere lo stomaco: la capsaicina. E la ricerca scientifica conferma che è proprio la capsaicina a ridurre il rischio di sviluppare ulcere.

Ma non solo. La capsaicina è un ottimo analgesico naturale ed è in grado di abbassare i livelli di colesterolo cattivo.

Come mangiare e cucinare gli Jalapenos

Ora che abbiamo scoperto le incredibili proprietà degli Jalapenos non ci resta che imparare come cucinarli per esaltarne al massimo il sapore.

Se vogliamo averli a disposizione per tutto l’anno possiamo provare a metterli sotto aceto. Ci serviranno 5 o 6 peperoncini, acqua, aceto, uno spicchio d’aglio, sale, pepe e alcune spezie. Vanno bene sia il coriandolo che l’origano. O entrambe se amiamo i sapori decisi.

Mettiamo tutti gli ingredienti in acqua e non appena inizia a bollire abbassiamo il fornello. Facciamo cuocere qualche altro minuto a fiamma bassa e togliamo gli Jalapenos.

Non ci resta che metterli nei barattoli ricoperti dal liquido di cottura e farli riposare per almeno una settimana. Per non rovinarli dobbiamo scegliere un luogo senza umidità e con poca luce solare. Una volta aperti resisteranno per una settimana in frigorifero.

In alternativa possiamo semplicemente friggerli in olio d’oliva, provare a riempirli con del formaggio o tritarli per preparare una salsina davvero unica.

