Mangiare bene ed in modo sano, non aiuta a prevenire solo le malattie legate al peso, al metabolismo ed alla digestione.

In realtà, come spesso abbiamo visto anche qui su ProiezionidiBorsa, l’alimentazione è importante anche per prevenire tante altre patologie. Tra queste, rientrano sicuramente quelle cardiovascolari.

Attenzione alle abbuffate estive perché potrebbero provocare questo fastidioso problema al cuore

Un disturbo molto frequente, legato al cuore e che potrebbe comparire soprattutto dopo i pasti, è la tachicardia. Questa potrebbe essere la conseguenza diretta della cosiddetta “sindrome gastro-cardiaca”.

In pratica, quando si consumano dei pasti, soprattutto abbondanti e ricchi di grassi, tendono ad accumularsi molti gas all’interno dello stomaco.

Quest’ultimo, gonfiandosi eccessivamente, va a premere contro il diaframma, togliendo spazio di movimento al cuore. Ciò potrebbe provocare, quindi, alterazioni del battito cardiaco, con la classica sensazione di oppressione e dolore al petto.

Il gonfiore dello stomaco può, inoltre, sollecitare il nervo vago che reagisce inviando messaggi al cuore, che a sua volta accelera i battiti.

Ecco cosa bisogna fare in queste situazioni

Innanzitutto, non bisogna farsi prendere dal panico, perché potrebbe trattarsi solo di un disturbo meccanico, come quello appena descritto.

Per chiarire meglio la situazione, può esser d’aiuto chiamare il proprio medico di fiducia. Sarà quest’ultimo, in base alla storia clinica, a decidere se è il caso di prescrivere degli ansiolitici, o ciò che riterrà più opportuno.

Ciò che possiamo fare nell’immediato è quello di distenderci sul letto e respirare profondamente, per cercare di eliminare aria dallo stomaco. Dopo di che, sarà importante mantenersi leggeri nei pasti successivi.

Cambiare alcune abitudini per prevenire questo fenomeno

Quindi, dobbiamo fare molta attenzione alle abbuffate estive perché potrebbero provocare questo fastidioso problema al cuore. Per prevenirlo, la prima cosa da cambiare è il modo di mangiare.

Infatti, un’abitudine spesso sottovalutata, ma che potrebbe causare anche altri disturbi, tra cui ulcere e gastrite, è quella di mangiare troppo velocemente.

Bisogna invece ricordare che la digestione parte proprio dalla bocca. Quindi, mangiare lentamente e masticare a lungo il cibo, permetterà all’apparato digerente di lavorare meglio.

Questo deve valere sempre, anche se abbiamo fretta, o anche se la pausa pranzo dura troppo poco.

Dopo di che, l’ideale sarebbe quello di trovare un po’ di tempo per fare una passeggiata. Sdraiarsi subito dopo i pasti non agevola la digestione, anzi, la peggiora.

Un’altra abitudine da eliminare è quella di mangiare troppo. La pratica migliore è quella di mangiare poco e spesso, inserendo almeno due spuntini durante l’arco della giornata, fra colazione-pranzo e pranzo-cena. Inoltre, come sempre, si consiglia di eliminare il consumo di sigarette ed alcool e di moderare, invece, il consumo di bevande contenenti caffeina.

Infine, ricordiamo che è importante anche svolgere costante attività fisica ed eliminare alimenti grassi dalla dieta, per mantenere un peso forma ideale.