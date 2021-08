Noi di ProiezionidiBorsa siamo sempre particolarmente attenti ai rimedi naturali per la prevenzione e il trattamento di patologie molto diffuse. Pochi giorni fa abbiamo scoperto che “bastano 3 grammi al giorno di questa spezia per proteggere il cervello dal Parkinson”. Oggi, invece ci concentreremo su un altra pianta davvero straordinaria: il cardo mariano. E questa pianta conosciutissima non fa bene solo al fegato ma protegge dai tumori. La conferma è recentemente arrivata dalla ricerca scientifica.

Ovviamente, la Redazione ha solamente il compito di informare i Lettori, per ricevere un parere tecnico sull’argomento è opportuno sempre consultare un medico.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Questa pianta conosciutissima non fa bene solo al fegato ma protegge dai tumori

Il cardo mariano è noto fin dall’antichità per i suoi effetti positivi sul fegato. Questo perché contiene una elevata quantità di silimarina, una sostanza incredibile per proteggere il fegato e stimolare la produzione di bile. Ma non solo. I semi di cardo hanno anche ottime funzioni diuretiche e riescono ad abbassare il livello di colesterolo cattivo.

Da qualche anno, però, si è scoperto che questa pianta è anche un potente antitumorale naturale. Prestigiose ricerche scientifiche sottolineano infatti l’efficacia del cardo mariano nel prevenire alcuni tipi di tumore molto diffusi. In particolare quelli al fegato, al seno e al colon.

Come consumare e quando evitare questa pianta

Per sfruttare le incredibili proprietà di questa pianta abbiamo a disposizione molte opzioni. Se non abbiamo problemi epatici possiamo bere 20 gocce di tintura madre sciolte in acqua due volte al giorno prima di pranzo e cena. In caso di malattie e disturbi cronici al fegato abbiamo la possibilità di sostituire la tintura con integratori a base di estratto secco.

Con le foglie di cardo mariano possiamo anche preparare un decotto. Facciamo bollire 10 grammi di foglie in acqua, filtriamo e beviamo ancora caldo. In questo caso è meglio consumarlo dopo i pasti.

Non esistono controindicazioni particolari nell’assumere il cardo mariano. Gli unici che dovrebbero evitarlo sono i soggetti allergici o chi soffre di ipertensione. La tiramina contenuta nei semi rischia di alzare ulteriormente la pressione.

Approfondimento

“Questo ortaggio italiano poco conosciuto è uno straordinario antitumorale naturale e depura l’organismo”