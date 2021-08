Giallo, nero, rosso e anche verde. Il tè è famoso per i suoi colori ed è la seconda bevanda più consumata al mondo dopo l’acqua e prima del caffè. Pochi giorni fa abbiamo scoperto uno degli insospettabili benefici che proprio il caffè che tanto amiamo può portare all’organismo.

“Sembra incredibile ma la bevanda più amata dagli italiani può proteggere il cuore”. Oggi ci concentreremo su una bevanda meno conosciuta nel nostro Paese ma non per questo meno straordinaria: il tè bianco. Pochi lo bevono ma questo tè è il migliore per abbassare la glicemia e prevenire i tumori. E la conferma arriva dalla scienza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Pochi lo bevono ma questo tè è il migliore per abbassare la glicemia e prevenire i tumori

Il tè bianco è un prodotto originario della Cina ma da alcuni anni possiamo trovarlo facilmente nelle erboristerie e nei supermercati più forniti. Ed è davvero una bellissima notizia.

Il tè bianco è infatti particolarmente indicato per chi soffre di diabete e deve tenere la glicemia sotto controllo. Non soltanto ne abbassa drasticamente la concentrazione nel sangue. Ma è anche efficace nell’alleviare sintomi tipici del diabete come la sete frequente.

Recenti ricerche scientifiche confermano anche che questa varietà di tè riesce ad eliminare le cellule con degenerazioni tumorali e a salvare quelle sane. Inoltre ha una concentrazione di catechine maggiore degli altri tè. E proprio la catechina è uno degli antitumorali più potenti presenti in natura.

Le altre proprietà e come consumarlo

Le proprietà di questa bevanda, famosa anche con il nome di “tè dell’imperatore”, non sono finite qui. Il tè bianco è ottimo per curare gli inestetismi della pelle ed è ricco di Vitamine C ed E. Composti molto utili per abbassare il colesterolo cattivo.

La quantità giornaliera di tè bianco consigliata dagli esperti è di circa 4mg per le persone adulte e di 2mg per i più giovani. È meglio non superare queste dosi. Le foglie contengono fluoro e rischiano di rovinare lo smalto dei denti. Attenzione anche alla caffeina. Il tè bianco non ne contiene tantissima ma un consumo eccessivo potrebbe causare insonnia e ansia.

Approfondimento

“Sembra difficile da credere ma esiste un caffè verde e può farci dimagrire”