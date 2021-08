Davanti a frutta e verdura non esistono divieti assoluti, neanche quando si ha la glicemia alta. Spesso, infatti, vi è una grande confusione su cosa si possa mangiare e cosa no, in questi casi. Eppure basterebbe affidarsi a una semplice regola, e cioè scegliere alimenti che abbiano un basso indice glicemico.

È la natura stessa che ci fornisce dei validi aiuti per il nostro organismo, e noi dobbiamo solo saperli sfruttare. Un esempio sono questi 3 tipi di ortaggi, molto gustosi e consigliatissimi a chi deve fare i conti con la glicemia alta. Sono perfetti per creare tantissime ricette, e spesso li mangiamo senza sapere quanti vantaggi riescano a portare alla nostra salute.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Pochi sanno che questi 3 ortaggi amatissimi sono i migliori contro la glicemia alta

In generale dobbiamo tenere presente che, se vogliamo ridurre gli zuccheri nel sangue, dovremo aumentare l’apporto di fibre nella nostra dieta. Frutta e verdura, quindi, non dovranno mai mancare a tavola, ma facendo le scelte opportune.

Iniziamo con la scelta della frutta. Come riporta il sito della Fondazione Veronesi, i frutti più consigliati sono mele, albicocche, arance, nespole e altri, da assumere con la dovuta moderazione.

Per quanto riguarda gli ortaggi, invece, i più adatti per chi soffre di glicemia alta sono lenticchie, fagioli e piselli. Pochi sanno che questi 3 ortaggi amatissimi sono i migliori contro la glicemia alta, eppure è proprio così.

Sono alimenti gustosi e che si adattano bene a moltissime ricette, anche se bisogna fare attenzione a questo particolare per non rendere i fagioli velenosi.

Alimenti da evitare

Curare la propria alimentazione evitando gli alimenti che potrebbero danneggiarci maggiormente è un grande atto d’amore verso sé stessi. Abbiamo già visto quali alimenti dovrebbero essere evitati da chi soffre di ipertensione e problemi al cuore.

Per quanto riguarda la glicemia alta, invece, ci sono altri alimenti che si farebbe meglio a evitare. Stiamo parlando, ad esempio, di alcuni frutti molto zuccherini, come banane, fichi, cachi e uva, ma anche della frutta sciroppata e del purè di patate.

Approfondimento

3 cibi da evitare per prevenire infarti e ictus più un consiglio prezioso