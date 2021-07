Alzi la mano chi non ha mai pranzato o cenato con un bel panino farcito con dell’affettato. È un pasto veloce e comodo, ma i vantaggi finiscono qui.

La salute del cuore non dipende solo dalla genetica, ma anche dalle scelte che compiamo a tavola ogni giorno.

Su ProiezionidiBorsa ripetiamo spesso quanto sia importante avere un’alimentazione corretta e completa per salvare il nostro cuore.

L’ideale è scegliere sempre cibi a basso contenuto calorico e di sale. Ricordiamo che queste regole valgono non solo per chi ha problemi cardiovascolari, ma per chiunque.

Ogni giorno dovremmo limitare il consumo di sale, facendo attenzione a non superare i 3-5 grammi al giorno, come riporta il sito della Fondazione Veronesi.

Arriviamo ora alla frequenza con cui dovremmo consumare gli alimenti. È risaputo che la dieta mediterranea sia la migliore per la salute del cuore, ma quali sono gli alimenti da eliminare o ridurre?

Tra questi ci sono dei salumi, e non sono quelli che immaginerà la maggior parte di noi. Scopriamoli insieme.

Attenzione a questi salumi sconsigliatissimi per chi soffre di problemi al cuore e ipertensione

Abbiamo già elencato i 3 cibi da evitare per prevenire infarti e ictus e anche i 3 alimenti da evitare per tenere sotto controllo il colesterolo.

Torniamo al panino con l’affettato che fa gola a tutti. È buonissimo, eppure gli esperti consigliano di ridurre o limitare il consumo di insaccati e carni macinate.

Questo è ciò che riporta il sito della Fondazione Veronesi. I salumi in questione sono il prosciutto crudo, molto ricco di sale, salame, mortadella, wurstel e bresaola. E rientrano in questa categoria anche le carni macinate, come la salsiccia.

Questi alimenti andrebbero consumati non più di una volta a settimana. Il motivo è che sono ricchi di sale e di grassi. Ecco perché bisogna fare attenzione a questi salumi sconsigliatissimi per chi soffre di problemi al cuore e ipertensione.

Limitando questi alimenti, ridurremo anche i rischi di sovrappeso e obesità, altri fattori che incidono pesantemente sulla salute del cuore.

