Si tratta di un modo semplice e sbrigativo per gustare un piatto semplice ma squisito all’aria aperta e trascorrere qualche ora in compagnia. L’insalata di seppie e ceci è ideale allo scopo, fresca e leggera ma anche saporitissima e può considerarsi un piatto unico. Riusciamo ad unire il piacere del palato alle sostanze nutritive dei ceci. Tra l’altro le seppie sono ricche proteine e contengono acqua.

Gli ingredienti per 4 persone:

500 g di seppie già pulite; 200 g di ceci lessi o in scatola; 4 pomodori ramati; 1 limone; 2 cipollotti; 4 tronchi di sedano (parte bianca); erba cipollina (qualche filo); olio extravergine d’oliva, sale e pepe.

Irresistibile questo piatto di pesce freddo da servire come antipasto per una serata d’agosto

Procediamo con la preparazione. Il consiglio preliminare che ci sentiamo di condividere con i nostri lettori consiste nel chiedere al pescivendolo di pulire e tagliare la seppia. A questo punto procediamo con la cottura ponendola in una casseruola senza pelle con acqua e lasciamo cuocere per circa 20 minuti. La lasceremo raffreddare all’interno del liquido di cottura per preservare la morbidezza.

Condimento

Nel frattempo, a parte sciacquiamo i ceci (se in scatola) o lessiamoli e lasciamo colare. Laviamo le verdure e tagliamo il sedano e il cipollotto a rondelle. Taglieremo anche i pomodori a spicchi avendo cura di eliminare i semi. Ci siamo quasi e sarà irresistibile questo piatto di pesce freddo da servire come antipasto per una serata d’agosto. Ci mancano pochi passaggi. In una ciotola poniamo ceci, pomodoro, sedano e cipollotti e aggiungiamo le seppie tagliate ad anelli. Prepariamo il condimento con 50 ml di olio e un po’ di succo di limone, sale e pepe. Versiamo il condimento nell’insalata e condiamo mescolando unitamente ai fili d’erba cipollina. A questo punto facciamo riposare qualche minuto e serviamo il nostro piatto delizioso. Per dessert possiamo stupire i nostri ospiti con questi squisiti cestini di pesca.