Quando la fame e la voglia qualcosa di gusto si fanno insopportabili la ricetta giusta può fare miracoli. Vediamo allora assieme come preparare in 10 minuti un delizioso dolce estivo dal gusto fresco e intenso come non mai.

Tutto il necessario per preparare il nostro buonissimo budino

L’occorrente per 4 porzioni:

a) 240 gr di yogurt bianco intero;

b) 100 ml di latte intero;

c) 240 ml di panna fresca;

d) 60 gr di zucchero;

e) 1 baccello di vaniglia;

f) 6 fogli di gelatina per dolci;

g) 1 arancia;

h) un po’ di menta fresca.

Per la salsa:

a) 1 arancia;

b) 80 gr di zucchero;

c) un poco d’acqua naturale.

Come preparare in 10 minuti un delizioso dolce estivo dal gusto fresco e intenso

Per prima cosa dovremo lasciare ammorbidire i fogli di gelatina in una ciotolina piena d’acqua fredda per circa una decina di minuti.

Mettiamo poi il latte, la panna e il baccello di vaniglia in un pentolino a scaldare a fiamma dolce. Una volta che starà quasi per bollire spegniamo il fuoco e, attraverso l’utilizzo di un filtro, travasiamo il tutto in un altro contenitore.

Fatto questo dovremo unire lo zucchero e il foglio di gelatina, precedentemente strizzati per bene, e mescolare energicamente per far sciogliere il tutto.

Versiamo poi lo yogurt in una ciotola ben capiente e, man mano, uniamo a filo il latte e la panna ancora caldi. Facendo attenzione a mescolare continuamente con una frusta onde evitare la formazione di grumi.

Ora che il nostro composto sarà pronto dovremo trasferirlo nei vari stampini e, una volta intiepiditi, metterli in frigo a riposare.

Infine, non ci rimarrà che prepara la salsa: per fare ciò, dovremo spremere un’arancia e filtrarne il succo. Mettiamo poi un pentolino sul fuoco assieme all’acqua e allo zucchero. Questo dovremo farlo sciogliere fino ad addensarsi, ma evitando che arrivi a caramellizzare gli zuccheri.

Aggiungiamo il succo, spegniamo il fuoco e mescoliamo finché non si sarà ben amalgamato.

Una volta che i budini si saranno rassodati, rovesciamoli su un piattino e cospargiamo il tutto con la salsa d’arancia. Il risultato sarà uno spettacolo non solo per il gusto ma anche per gli occhi.

