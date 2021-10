Quando parliamo di caffè noi italiani crediamo di essere i più grandi consumatori al Mondo. Ma non è così. Non dobbiamo stupirci del fatto che ci siano altri paesi in grado di contrastarci nella nostra bevanda nazionale. Ma la curiosità più incredibile viene proprio da chi comanda questa graduatoria a livello internazionale. Tutto avremmo pensato tranne che sul primo gradino del podio sedesse la Finlandia. Infatti, stando alle statistiche del consumo pro capite, rapportato alla popolazione, ogni finlandese consumerebbe più di 12 kg di caffè all’anno. E dando uno sguardo proprio al resto del pianeta, pochi sanno che queste 2 qualità di caffè sono davvero gustose e lasciano un sapore delizioso. Vediamole assieme ai nostri Esperti.

Meglio le cialde o le capsule

Ecco quali sono le differenze tra le cialde e le capsule del caffè e perché nessuno ce le spiega mai, analizziamo in questo nostro articolo. Oggi invece vedremo cos’è la Robusta e in cosa si differenzia dall’Arabica.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

La qualità Arabica rappresenta per la maggior parte degli italiani la scelta più tradizionale nel caffè di casa. Una miscela che conosciamo bene e che psicologicamente fa parte delle nostre abitudini. Alla domanda, infatti se preferiamo l’Arabica o qualche altra qualità, la maggior parte di noi non ha dubbi. Eppure, molti si stanno avvicinando anche alla Robusta. Soprattutto coloro che desiderano, come dice la parola stessa, una miscela che dia energia e permetta di fare una giornata all’insegna della robustezza. Non cadiamo però nell’inganno di giudicare quale sia la più buona delle due. Se c’è un giudizio assolutamente soggettivo per gli italiani è proprio quello sul caffè. L’Arabica è una miscela più delicata e vellutata, la Robusta è decisamente più “strong”.

Pochi sanno che queste 2 qualità di caffè sono davvero gustose e lasciano un sapore delizioso

Una qualità quasi sconosciuta è la Liberica. Prende il nome dalle foreste in cui viene coltivata e che si trovano tra la Liberia e la Costa d’Avorio. Questi chicchi, particolarmente pregiati, rappresentano l’opportunità di scegliere un caffè alternativo. Il gusto è davvero molto gradevole e sprigiona un aroma che non ci lascerà assolutamente indifferenti. Non è così popolare probabilmente perché è una qualità volubile che non rende sempre allo stesso livello. La troviamo in vendita nei negozi biologici, nei supermercati più riforniti e, ovviamente, su internet.

Approfondimento

Ecco quante tazzine di caffè possiamo bere al giorno per prevenire un sacco di malattie