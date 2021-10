Le castagne sono uno dei comfort food per eccellenza dell’autunno. Ci sono tanti modi per cucinarle, anche se la maggior parte delle volte sono al forno o lesse. Molti le impiegano anche per preparare un ripieno per la carne oppure come condimento per i primi piatti. Quest’oggi proporremo un’alternativa: una deliziosa zuppa di castagne tutta da gustare.

L’ideale per un pranzo di questo periodo, in cui cominciano ad affacciarsi i primi freddi e nembi plumbei oscurano il cielo. Se si è stanchi delle solite castagne al forno non si può non provare la ricetta di questa profumata zuppa calda e rifocillante.

Quali castagne usare? Scopriamo insieme quelle che hanno ricevuto il marchio IGP o DOP nella nostra Penisola.

Ingredienti per 4 persone

500 g di castagne;

2 coste di sedano;

1 carota, 1 porro, 1 cipolla;

sale, pepe, olio extravergine di oliva q.b.;

2 fette di pane casereccio o crostini.

Questa zuppa richiede pochi ingredienti, tutti quanti facilmente reperibili. Tra gli ingredienti c’è il porro, spesso utilizzato in questo tipo di preparazioni. Chi vuole cominciare ad usarlo di più nella propria cucina, perché ne gradisce il gusto o lo apprezza dal punto di vista nutrizionale, potrebbe impiegarlo anche nella ricetta della “Calda e profumata vellutata scaldacuore autunnale per rifocillarsi dopo una fredda giornata”.

Preparazione

Il primo passo è incidere la buccia di ciascuna castagna. È importante non saltare questa parte del procedimento: permetterà di sbucciarle meglio e impedirà che esplodano durante la cottura. Vanno infatti poi cotte per una ventina di minuti in una pentola piena d’acqua, scolate, fatte intiepidire e sbucciate.

Al termine di questa procedura, bisogna cominciare a preparare il brodo di verdure. Per farlo, cuocere in mezzo litro d’acqua il porro, la cipolla, la carota e le coste di sedano. Far cuocere per una ventina di minuti, poi aggiungere le castagne e cuocere a fuoco medio per lo stesso lasso di tempo. Scolare le castagne e frullarle fino a ridurle in purea. Filtrare il brodo e unirlo alla crema per ottenere la consistenza desiderata. Salare e insaporire con il pepe a proprio gusto. Irrorare la zuppa di olio extravergine di oliva e servirla ancora calda, accompagnandola con il pane tostato o con dei crostini.