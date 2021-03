Il caffè fa bene o fa male? Berne troppo è davvero nocivo per il nostro corpo? Il tema del caffè, da buoni italiani, è discusso quotidianamente in ogni dove. Sicuramente il suo profumo e il suo aroma sono per quasi tutti noi una delizia. Ma, ecco quante tazzine di caffè possiamo bere al giorno per prevenire un sacco di malattie, secondo la scienza. Con i nostri Esperti della Redazione andremo a consultare dei testi specifici materia per dare finalmente una risposta esaustiva.

Studio americano ripreso anche in Italia

Secondo uno studio americano del New England Journal of Medicine, possiamo bere 4 tazzine di caffè al giorno per prevenire un sacco di malattie. Le mamme in dolce attesa però devono fermarsi al massimo a 2. Ma, sempre col parere del proprio medico e del ginecologo curante. Stando agli studi statistici, noi italiani, pur essendo ottimi consumatori, in media ne beviamo due tazzine al giorno. Nella costante polemica quindi se il caffè faccia bene o male, questo studio, ripreso anche in Italia, evidenzia i benefici di questa bevanda. Piuttosto che rischi e difetti.

Anche Harvard sostiene il beneficio del caffè

Ecco quante tazzine di caffè possiamo bere al giorno per prevenire un sacco di malattie, anche secondo una delle università più prestigiose al mondo: quella di Harvard. Assolutamente in linea con i colleghi, i suoi ricercatori hanno puntato sull’importanza del caffè principalmente per due motivi:

stimola il nostro sistema nervoso centrale;

previene molte malattie, anche degenerative, per la sua ricchezza di antiossidanti.

Cinque tazzine classiche di caffè, così come le intendiamo noi italiani, corrispondono a circa 380/400 mg di caffeina. Una quantità che i medici ritengono assolutamente non pericolosa per il nostro organismo.

Attenzione invece a chi non deve consumare troppo caffè

È molto importante fare subito una precisazione. Possono bere questa quantità di caffè coloro che non hanno particolari problemi di salute. Pazienti, invece, che stiano assumendo particolari farmaci, come certi antidepressivi, devono sempre comunque passare dal parere medico. Questo, perché la caffeina potrebbe influire e interferire col metabolismo.

