Siamo il popolo del caffè, quello vero, dal sapore e aroma inconfondibili. Amiamo farlo con la caffettiera, ma, le macchinette hanno sempre più preso il sopravvento. E, a onore del vero, la loro qualità è davvero salita negli ultimi anni. Ecco quali sono le differenze tra le cialde e le capsule del caffè e perché nessuno ce le spiega mai. Ce le siamo fatte spiegare da un installatore, senza lasciare nulla al caso e cercando di comprendere tutte le caratteristiche di entrambe.

Occhio al prezzo

Ecco quali sono le differenze tra le cialde e le capsule del caffè e perché nessuno ce le spiega mai, partendo dal prezzo. Inutile stare lì, quanto le paghiamo è importante. Anche solo e semplicemente per capire se con un tipo magari ci paghiamo doppia quantità. E, spesso è proprio così, perché, in media, le capsule costano quasi il doppio. Ma, se andiamo ad acquistare le compatibili e non quelle originali, allora il divario si abbassa e non di poco. Se, poi, approfittiamo delle offerte sul web, con acquisti di quantità notevoli, il risparmio sarà proporzionato.

Esiste una differenza di gusto tra cialda e capsula?

Detto del prezzo, parametro fondamentale, trattandosi della bevanda preferita dagli italiani, il secondo quesito è sulla qualità del prodotto. Ebbene, in tutta onestà non è facile rispondere a questa domanda che riguarda un parere soggettivo. È come chiedere a ognuno di noi quale sia la sua marca preferita di caffè tradizionale. Bisogna, però cercare di capire che la qualità del caffè nelle capsule e nelle cialde è legata direttamente alla qualità della macchina. Qualcuno sostiene, secondo le statistiche di gradimento, che le capsule abbiano una cremosità leggermente superiore a quella delle cialde. Soprattutto, quando parliamo di capsule in alluminio.

La cialda per la sua stessa formazione è compatibile con tutte le macchine

Chiudiamo la nostra analisi con un punto a favore delle cialde, che sono compatibili con qualsiasi macchinetta, avendo tutte la stessa misura. A favore della capsula, in questo ultimo duello, il fatto che proteggano meglio il caffè dall’umidità e si conservino più a lungo.

