Siamo quasi agli sgoccioli di questo 2021, presto si aprirà un nuovo anno pieno di avventure e, si spera, all’insegna della rinascita.

Infatti, la pandemia di Covid19 sembra rallentare e, giorno dopo giorno, tutti si stanno riappropriando di quelle libertà che sembravano perdute per sempre.

L’oroscopo del 2022 sarà caratterizzato da sconvolgimenti per quasi tutti i segni zodiacali. Per alcuni, in particolare, ci saranno dei veri e propri cambiamenti in campo sentimentale. Questi segni zodiacali dovranno guardarsi bene intorno perché l’amore potrebbe arrivare nel 2022. Infatti l’oroscopo svela un 2022 ricco di fortuna e amore per questi 3 segni zodiacali.

Inoltre non ci si dovrà impaurire di fronte alle possibilità offerte dalla vita. Il consiglio è quello di accettare i cambiamenti e le sfide con un sorriso, in questo modo tutto sembrerà più semplice. Inoltre, tra ottobre e novembre alcuni segni potranno essere molto fortunati per quanto riguarda il denaro. Ma ecco nello specifico quali saranno i segni molto fortunati anche in amore nel 2022.

I nati sotto al segno dell’Ariete vivranno un 2022 all’insegna dei cambiamenti. In particolare il periodo estivo sarà strepitoso.

Per quanto riguarda le questioni sentimentali sarà un anno molto fortunato in amore. Infatti, chi è già in coppia solidificherà ulteriormente il suo rapporto. Evitare litigi futili sarà importante per fare un salto di qualità che permetterà alla coppia di vivere momenti unici e pieni di gioia.

Chi, invece, è ancora single dovrà fare molta attenzione nel 2022 perché la fortuna busserà alla sua porta.

Infatti, l’amore potrebbe nascondersi dietro l’angolo, anche per chi non sta cercando nulla di serio.

Leone

Per i Leoni l’anno 2022 non sarà caratterizzato da eccessivi cambiamenti in campo amoroso. Le coppie vivranno un anno di calma e stabilità.

Chi è single avrà la possibilità di conoscere qualcuno che potrebbe letteralmente stravolgergli la vita.

I Leoni si comporteranno come tali e sapranno affrontare tutte le avversità nel modo migliore possibile. L’anno 2022 sarà perfetto per cercare di raggiungere i propri obiettivi. Inoltre, chi ama viaggiare sarà lieto di scoprire che i viaggi, anche lontani, non mancheranno in questo nuovo anno.

Sagittario

Per il Sagittario il 2022 sarà un anno molto importante nel campo delle relazioni amorose. Infatti una persona importante del passato potrebbe tornare nella vita di questo segno zodiacale. Starà al singolo decidere se concedere nuovamente fiducia a questa persona o meno. I sentimenti all’inizio potrebbero apparire confusi e contrastanti ma in breve tempo si riuscirà ad imboccare la via giusta da prendere.