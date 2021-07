Col suo profumo intenso e quell’aroma inconfondibile, il basilico è una delle piante aromatiche più apprezzate. Protagonista indiscusso per il il classico pesto, sta benissimo spezzettato anche in insalata e su varie pietanze come la caprese e la pizza.

Anche chi non è dotato del cosiddetto “pollice verde” ama coltivarlo. Non serve avere un orto, basta anche un semplice vasetto da tenere sul balcone o il davanzale.

Spesso però accade un’amara sorpresa. Ci avviciniamo per raccogliere qualche bella fogliolina e notiamo dei buchi, più o meno grossi, sulle foglie. Cosa sta succedendo? Scopriamolo insieme.

Chi sta mangiando le foglie del nostro basilico e come risolvere il problema

I principali nemici del basilico sono le lumache, i bruchi e i coleotteri giapponesi.

Tutti lasciano segno evidente del loro passaggio. Ghiotti delle tenere foglie verdi e profumate, le mangiucchiano dando origine a buchi di forma irregolare. Gli scarabei giapponesi agiscono solamente un mese in piena estate. Rosicchiano tutta la parte più tenera delle foglie evitando invece le nervature più coriacee.

Più difficili da vedere sono i bruchi. Essendo verdi si confondono bene con il resto della pianta. Tuttavia lasciano il segno non solo per i fori ma anche con le loro feci che sono piccole palline nere.

Ora che conosciamo i nemici, vediamo come risolvere il problema

Se riconoscibili e facilmente identificabili, possiamo eliminare gli insetti manualmente. Ovviamente ci servono dei guanti. Non è però una soluzione adatta a tutti perché la cosa può fare giustamente un po’ schifo.

Vediamo quindi altri 2 rimedi naturali da provare.

Macerato di pepe nero

In 500 ml di acqua mettere 4 spicchi d’aglio e 30 gr di pepe nero tritato. Far riposare il tutto per 12 ore. Filtrare e travasare la soluzione in uno spruzzatore. Vaporizzare sulla pianta infestata. Soluzione molto efficace soprattutto contro gli esemplari adulti di bruchi verdi.

Macerato di pomodoro

Triturare molto finemente un paio di manciate di foglie di pomodoro. Aggiungerle in un grosso contenitore riempito con 2 litri di acqua tiepida. Far riposare 5-6 ore e poi spruzzare sulla pianta attaccata dal nemico. Ripetere il tutto ogni 2-3 giorni fino alla completa risoluzione del problema.

Abbiamo così scoperto chi sta mangiando le foglie del nostro basilico e come risolvere il problema.

Per risolvere il problema alla radice, la soluzione più efficace è la coltivazione in un ambiente interno. Così facendo il rischio infestazione diventa pressoché nullo.

Approfondimento

Tutti i trucchi per coltivare in vaso questa famosissima pianta aromatica e avere sempre a disposizione sul balcone un ottimo insaporitore